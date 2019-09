Concert Mihai Margineanu la Hard Rock Cafe pe 27 Septembrie

Pe 27 septembrie, de la ora 22:30, un nou show cu Mihai Margineanu va avea loc la Hard Rock Cafe. Muzica lui Mihai Mărgineanu este acel tip de muzică pe care nu te poți abține să nu o cânți, nici nu trebuie să fii fan, trebuie doar să fii român. Stilul autentic în nota umoristică este ce-l face pe artist diferit de ceilalți, cu versuri ce spun mereu o poveste inspirată din cultura balcanică, îmbrăcată în folclorul urban atât de cunoscut României, simpaticul solist nu încetează vreodată să ne surprindă și să cucerească toate generațiile cu melodii precum "Mă iubește femeile", "Zarița", "Gore din Chitila","Jeana","Aviația" sau "Melci, scoici, raci, craci”.Prin eforturi proprii, cântărețul a devenit unul dintre cei mai prolifici artisti de folk cu influențe din muzica țigănească, iar în discografia sa se găsesc și adaptări ale unor cantece vechi de pahar dar artistul întotdeauna a avut grijă să ne capteze și cu piesele sale proprii. Versurile sunt adeseori explicite, în dulcele său stil propriu. Deși s-a lansat în muzică destul de tarziu, la varsta de 36 de ani, piesele sale au avut un succes la public aproape instant, reușind să lanseze 6 albume, colaborări cu diverși artiști, printre care Praziții și Cheloo.Margineanu este cunoscut cinefililior și din rolul lui Ardiles pe care-l joacă în cel mai iubit serial de comedie românesc din ultimii 10 ani, Las Fierbinti, unde asigură și coloana sonoră.Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Casa de Balet si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal,carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.Biletele au urmatoarele preturi:- Acces General: 79 de lei, cu loc la masa in sala- Fara loc: 79 de leiVino la Hard Rock Cafe sa fii aproape de artistii tai preferati si sa te bucuri de muzica lor, într-o atmosfera unica! Show-urile explozive, colectia de suveniruri care îti reamintesc de legendele muzicii si calitatea sunetului îti garanteaza cea mai placuta experienta live.Hard Rock Cafe Bucuresti se afla in parcul Herastrau - Soseaua Kiseleff, nr. 32. Locatia dispune si de cateva sute de locuri de parcare. Copiii sub 7 ani au acces gratuit. Un eveniment BestMusic Live Concerts powered by Magic FM