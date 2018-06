Modelul internațional Anne Marie TOR, muza designerului Mirela Novak!

Mirela Novak, fondatoarea brand-ului cu același nume a numit- o muza ei pe modelul Anne Marie TOR, care s-a lăsat fotografiată în creațiile sale.

Designerul Mirela Novak colaborează cu celebrul manechin de renume, Anne Marie TOR. Tânăra a plecat din România la vârsta de 15 ani pentru a-și face o carieră în modeling peste hotare. În scurt timp, Anne Marie a devenit un model internațional. Chiar dacă sunt la distanță una de cealaltă, pe cele două femei le leagă o frumoasă prieteni. Mirela și Anne Marie s-au reîntâlnit la Cannes, unde bineînțeles, modelul a purtat o rochie semnată de designerul nostru, Mirela Novak.,,Anne Marie TOR este o frumusețe latină, departe de cea clasică. Are o strălucire, care este în inimă, în suflet, în ochi. Pentru mine este o frumusețe interesantă. Ceea ce mă inspiră. Are capacitatea de a străluci în creațiile mele”, afirmă Mirela Novak. Anne Marie vine în țară ori de câte ori are nevoie Mirela. Iată aici câteva imagini din ultimul lor shooting foto.