Capodopere ready-to-wear de la Londë Studio

Bine ai venit in lumea slow fashion Londë Studio, unde materialele de calitate, estetica simplitatii si piesele timeless iti vor cuceri stilul. Trecutul, arta si natura sunt sursele de inspiratie pentru designerul Stefana Ludusan ce transpune in volume, texturi si print-uri garderoba viitorului: haine eclectice, sustenabile, ce nu se vor demoda odata cu trecerea timpului. Pregateste-te sa aloci un loc special in garderoba unor piese ce iti vor defini feminitatea prin volume deconstruite, linii simple si tesaturi pretioase.



Timeless fashion

Toate creatiile Londë Studio reprezinta un refugiu stilistic departe de caleidoscopul tendintelor in continua schimbare, unde siluetele bine croite si liniile clasice respecta rigorire sartoriale si forma feminina. Colectiile-capsula asigura o continuitate de la un sezon la altul, piesele fiind usor de stilizat in outfit-uri diverse si surprinzatoare.



Secretul pentru a fi bine imbracata intotdeauna sta in selectivitate: mai putine articole, de o calitate impecabila, usor de combinat si intotdeauna vizibile pe umerase iti vor oferi in timp record acel aer nobil si gratios al femeii care stie cum sa se puna in valoare.



Casual Charming

Clasic nu inseamna simplu.

Taieturile clasice imbogatite cu imprimeuri avangardiste si detalii brodate pe materiale pretioase transforma stilul casual Londë Studio intr-o declaratie de stil. Fiecare piesa este practica si versatila, capabila sa defineasca silueta si sa transforme corpul feminin intr-o opera de arta.

Londë Studio editeaza modelele iconice din trecut, adaptandu-le femeii moderne si puternice de astazi, oferind creatii ce pot fi purtate in orice imprejurare mult timp de acum incolo. Cand toate hainele din dressing sunt preferatele tale, creaza-ti garderoba de vacanta in cateva minute si bucura-te de soarele dupa-amiezelor de vara.



Moda sustenabila

Materialele de calitate superioara, procesele de productie prietenoase cu mediul si transparenta sunt promisiunile unui brand ce a cucerit street style-ul.

Colectiile Londë in editie limitata sunt disponibile online pe www.londestudio.com