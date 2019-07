Cele două surori care au cucerit Twitter-ul. Au aceleași gene, dar sunt complet diferite!

Ne așteptăm adesea ca frații și surorile să semene fizic sau măcar să aibă trăsături de personalitate asemănătoare.

Dar viața ne demonstrează uneori că nu este bine să avem astfel de așteptări. Două surori din Detroit, Statele Unite, ne arată cât de diferit pot evolua doi oameni care au aceleași gene și care au crescut în aceeași familie.





Alexandria Bishop și Jessica Toutant sunt surori, dar nimeni nu ar putea ghici acest lucru la prima vedere. Alexandria a postat câteva imagini pe Twitter în care apare alături de sora sa, iar oamenii au fost fascinați să descopere diferența ca de la cer la pământ dintre cele două. În timp ce Alexandria pare desprinsă dintr-o lume gotică și întunecată, Jessica s-ar putea da drept zâna cea bună din tărâmul unicornilor.





Alexandria are părul negru, poartă haine negre, zâmbește rar și folosește adesea rujuri de culoare închisă. Sora sa, în schimb, are părul vopsit în culorile curcubeului, iubește sclipiciul și hainele cât mai colorate.





Eu și sora mea suntem la poluri opuse", a scris Alexandria Bishop pe Twitter. ", a scris Alexandria Bishop pe Twitter.În poza postată, tânăra pare foarte serioasă, în timp ce sora sa zâmbește cu gura până la urechi.





Nu doar aspectul lor fizic este complet diferit, ci și casele în care locuiesc. Casa Jessicăi este plină de obiecte colorate și primitoare. Are inclusiv un unicorn gonflabil lângă piscină. Alexandria preferă să-și anunțe musafirii încă de la intrare că nu este deosebit de sociabilă. Aceasta are un covoraș la intrare pe scrie "Go Away" ("Pleacă").





Fotografia postată de tânără a devenit rapid virală, oamenii fiind fascinați de diferența uimitoare dintre cele două surori.