Oradea Revolving The Beautiful, Oradea devine capitala fashion-ului pentru o seară

Luna Iunie aduce un eveniment glam mult așteptat de către publicul orădean și, anume, Oradea Revolving The Beautiful sau O.R.B. Evenimentul va avea loc astăzi, 15 Iunie, pe scena Teatrului „Regina Maria”. Cu această ocazie, Oradea devine pentru o seară capitala fashion-ului.Nume celebre din lumea fashion-ului vor oferi strălucire unei seri deosebite pentru frumoșii și talentații tineri, care vor urca pe scena teatrului pentru a participa la concursul Miss și Mister Transilvania 2018, Oradea. Publicul orădean își va umple privirile de încântare admirând prezentăile „Rustica” by Ioana Georgescu, „Fusion” by Damao Cibran & Giuliano Sabău, „Milanessi” by Zarga Fashion Concept. Deliciul serii vor fi creațiile celebrului designer Nicola D’Errico Milano venit pentru prima dată în oașul nostru.Nelipsite la eveniment vor fi designer-ițele Anca Manea și Gina Butiuc, dar și Krisztina Feneși, Miss Oradea en titre si Miss Nation Hungary, care va înmâna diadema câștigătoare participantei ce va deveni imaginea – simbol a frumuseții orădene.O prezență deosebită la această seară magică va fi Anesha Joganah Joganah Miss India Wonderwilde. Oradea Revolving The Beautiful va fi prezentat de Loredana Corchiș, cu participarea actorului Adrian Locovei. Atmosfera va fi completată de: Astrid Muthu, Anita Mihăeș, Jessy Baneș, Vasilica&Alissa Ienei, Alexia Dascălu, Daniela Baciu, Mihai Baneș, George Balogh și Claudiu Mariș. Prețul unui bilet variază de la 30 la 60 de lei și poate fi achiziționat de la casieria Teatrului „Regina Maria” din Oradea.