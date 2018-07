6 motive ca să mănânci sparanghel

Chiar dacă nu este un produs ieftin, poți să-l consumi în cantități mici și să beneficiezi de efectele lui protectoare. Află de ce ar fi bine să mănânci mai des sparanghel!

Sparanghelul este foarte sănătos, iar majoritatea rețetelor simple cu sparanghel se fac rapid. Data viitoare când ai ocazia să găsești sparanghel la supermarket, nu-l evita pentru că aduce o mulțime de beneficii pentru sănătate.





După ce ai mâncat sparanghel să nu te sperii dacă urina are un miros înțepător pentru că este un lucru normal din cauza anumitor substanțe. Această legume verde furnizează vitaminele A, C, E, K, B6, acid folic, fier, cupru, calciu, dar are și proteine și fibre. Toate aceste elemente sunt importante pentru sănătate, astfel că ai toate motivele să consumi sparanghel mai des.





El se gătește doar câteva minute ca să-și păstrezi textura ușor crocantă și să rămână suculent. Fie că îl faci la aburi, cuptor sau pe tigaia grill, sparanghelul se poate consuma ca atare cu ulei de măsline, lămâie, parmezan sau să îl incluzi în risotto, paste, quiche.









Iată câteva motive ca să mănânci mai des sparanghel:









1. Sparanghelul te ajută să slăbești

Pe lângă nutrienții pe care îi oferă, sparanghelul este sărac în calorii și grăsimi, dar conține o cantitate mare de fibre solubile și insolubile, transformându-l într-o legumă perfectă pentru curele de slăbire. "Fibrele conferă sațietate și sunt importante atunci când vrei să slăbești. De asemenea, sunt un remediu eficient împotriva constipației și ajută la scăderea colesterolului rău", susține nutriționistul Keri Gans, citat de publicația health.com





Pentru că fibrele sunt digerate lent, senzația de sațietate se menține o perioadă mai lungă de timp. Una dintre cele mai bune combinații pentru o masă hipocalorică și sănătoasă este sparanghelul cu un ou fiert.Combinația de fibre, proteine și grăsimi bune conferă sațietate fără multe calorii.









2. Sparanghelul ferește tractul urinar de infecții

Sparanghelul conține concentrații mari de asparagină, un aminoacid cu efect diuretic. Astfel că, cu cât consumi mai des sparanghel cu atât vei favoriza eliminarea toxinelor și a excesului de sare din corp, lucru care protejează sistemul urinar de infecții. "Când o femeie nu urinează des pa parcursul unei zile poate să confrunte cu infecții ale tractului urinar", avertizează nutriționistul. Consumul de sparanghel și apă previne apariția acestor infecții, deoarece favorizează urinări frecvente și astfel se elimină bacteriile nocive din tractul urinar.









3. Sparanghelul este bogat în antioxidanți

Ca să nu îi distrugi este important să nu gătești mult timp sparanghelul, deoarece acești antioxidanți sunt benefici pentru corp. Prin gătirea delicată a sparanghelului se activează compușii anticancerigeni, în timp ce prin gătirea lui prelungită se distrug aceste substanțe benefice.









4. Sparanghelul este un bun afrodisiac

Datorită conținutul ridicat de vitamina B6 și acid folic, sparanghelul stimulează libidoul mărind pofta de sex. În plus, vitamina E care se regăsește din abundență în sparanghel stimulează estrogenul la femei și testosteronul la bărbați.









5. Sparanghelul împiedică balonarea

Fibrele solubile și insolubile din sparanghel împiedică acea sezație supărătoare de balonare. De asemenea, mai conține prebiotice care reduc formarea gazelor intestinale.





6. Sparanghelul este bogat în acid folic

Patru bucăți de sparanghel furnizează 22% din necesarul zilnic de acid folic, iar acesta este extrem de important pentru femeile care doresc să rămână însărcinate, dar și în timpul sarcinii. Potrivit unui studiu, suplimentele cu acid folic reduc cu 50% riscul de malformații și deces prematur al fătului dacă sunt administrate cu cel puțin un an înainte de a rămâne însărcinată.