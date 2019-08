Cabral a lansat The HollyGood Gang – un proiect muzical cu 3 DJi

Atunci când nu se întreabă Ce spun românii, Cabral își dezvoltă și prezintă pasiunea pentru muzică pe scenele festivalurilor din România. Săptămâna trecută, la Awake Festival, Cabral a lansat proiectul muzical la care lucrează de mai bine de doi ani - The HollyGood Gang, format din trei DJi, dintre care unul și MC, care abordează un stil de mix în care starea publicului contează cel mai mult.„Proiectul The HollyGood Gang include trei Dj, dintre care unul (eu) e și MC. Lucrăm de doi ani la proiectul ăsta, am trecut prin multe faze cu el, am ajuns astăzi la forma asta, o formulă care la Festivalul Awake a rupt. Punem un amestec de piese vechi, unele originale și altele remixate, la care adăugăm beat-uri și piese noi. Suntem adepții Open Format, un stil de mix în care cel mai mult contează starea și distracția publicului și nu demonstrarea unor abilități nemaivăzute de Dj.”, a spus Cabral.Reprezentația de la festival a fost prima în această formulă pentru The HollyGood Gang, iar foarte mulți tineri s-au distrat pe muzica mixată de cei trei DJi la castelul Teleki.Despre debutul lor, Cabral ne-a spus că a fost ca un examen de absolvire.„Colegii mei, Mihai FaiboX Ciupitu și Robert Nepotu' Graur au peste 20 de ani de muzică în spate, eu am peste 20 de ani de experiență cu microfonul... plus ceva background de Dj amator. Am pornit nebunia asta de fun pentru că ne place muzica și pentru că avem și experiența necesară să facem oamenii < >. Gig-ul de la Awake a fost primul eveniment mare la care am participat, a fost un fel de examen de absolvire pentru noi...nu știam dacă vom reuși să punem în aplicare chimia dintre noi trei, astfel încât cei din public să uite de orice altceva și să se distreze. Dar a funcționat, a fost foarte aglomerat la setul nostru, oamenii s-au distrat ca nebunii.”, spune Cabral.Dacă nu-l vedeți pe scenă mixând și făcând atmosferă, pe Cabral îl puteți vedea în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 18:00, încercând să afle Ce spun românii, la PRO TV.