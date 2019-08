Ela Crăciun și-a serbat băiețelul printr-o vacanță la munte și la mare

Ela Crăciun și-a serbat băiețelul printr-o mini-vacanță pe care a petrecut-o atât la mare cât și la munte. Micuțul Nicholas a împlinit săptămâna trecută 10 luni și a avut parte de câteva zile de neuitat la Sinaia și pe litoralul românesc. Mai întâi, micuțul s-a bucurat de natură și de aerul curat de la munte, unde locuiește, pe durata verii, fratele lui mai mare, Alex.



Cu această ocazie, Nicholas s-a jucat cu iepurii de casă pe care Alex îi are în grijă de câțiva ani. Apoi, Ela Crăciun și-a dus băiețelul la mare, la Tuzla, unde au avut ocazia să se bucure de vremea perfectă de vară, de nisip și de apa mării. Acolo Nicholas a petrecut câteva zile alături de mama lui și de surioara lui mai mare, Alesia.

„Lui Nicholas îi place foarte mult să înoate, adoră apa, așa că zilele petrecute la mare au fost de neuitat pentru el. Ne-am jucat pe nisip și pe păturică, la umbră, am intrat puțin în apa mări, la mal, și ne-am bălăcit apoi în piscina gonflabilă alături de surioara lui mai mare, Alesia. Cu câteva zile înainte, Nicholas a fost la munte, unde s-a jucat cu fratele lui mai mare, Alex, și cu iepurașii pe care acesta îi are în grijă.



Chiar dacă are doar 10 luni, Nicholas este familiarizat deja cu înotul, după ce a luat lecții de la un instructor de educație acvatică.

„Micuțul Nicholas s-a împrietenit rapid cu apa odată cu lecțiile urmate chiar în cada plină cu apă a casei. Facem băiță o dată, de două ori maxim, pe săptămână și încercăm să ne și jucăm sau să facem exerciții care îl ajută pe Nicholas să își dezvolte abilitățiile și sistemul muscular, nu doar să-l săpunim. Băița a devenit unul dintre momentele noastre preferate”, a scris Ela Crăciun pe blogul ei, www.elacraciun.ro.