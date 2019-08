Intoleranta la gluten influenteaza fertilitatea!

Problema fertilitatii umane este un subiect de cercetare si dezbatere intre multi specialisti in domeniu odata cu cresterea imposibilitatii obtinerii unei sarcini la persoane fara probleme medicale de natura anatomica sau functionala. Astfel s-au extins in ultimii ani studiile de biologie moleculara la nivelul endometrului (locul unde se prinde si se dezvolta embrionul uman) dar si studii genetice, care vizeaza structura moleculara a gametului masculin.

O lume civilizata mananca alimente procesate chimic, iar intoleranta la gluten este unul dintre cei mai importanti factori care afecteaza negativ fertilitatea! Suzana Pretorian, doctor balneolog in cadrul Danubius Health&Spa Resort Sovata ne spune in ce fel: „Numarul persoanelor cu alergie la gluten este in crestere in ultimii 20 de ani. In majoritatea cazurilor, glutenul nu dezvolta simptomele clasice de boala celiaca (diaree, balonare, crampe, scadere in greutate), ci la circa 50% din cazuri apar alte simptome stranii (tip acnee, afte bucale, migrene, anemie, artrita, depresie, oboseala cronica, deficit cognitiv, infertilitate). Alergia la gluten este cumulativa in timp la aceeasi persoana (adica treptat tot mai multe organe sau sisteme pot ajunge sa sufere), cat si transgenerational. Graul traditional Triticum aestivum utilizat pana in anii 1970 nu se mai cultiva decat in zone foarte restranse de pe glob. Formele cultivate de cca 20 ani sunt rezultanta a mii de hibridizari si modificari genetice. Ceea ce noi numim acum grau este departe de cel original. Hibridizarile genetice s-au practicat mai intens incepand din 1980 cu obtinerea a mii de tipuri noi de grau, care stau la baza fainii de grau folosite in prezent in intreaga lume. Graul folosit actual este asa-numitul ‘grau pitic’ de 45 cm inaltime, mult diferit de ‘stramosii’ sai. Modificarea genetica a AND-ului plantei a indus modificarea proteinelor rezultante codificate de acel ADN, in principal a glutenului. Graul nou are o portiune glucidica: amilopectina A, si una proteica: glutenul D, ambele diferite de cele ale graului originar. Glutenul nou cu genom D modificat, adica partea proteica a graului, este cauza bolii celiace (sistem digestiv – afectarea mucoasei intestinale), a fenomenelor de dependenta de tip morfinic induse de grau la nivelul creierului (apare sindrom de sevraj cand incercam sa nu consumam o perioada produse cu gluten), dar si a exploziei de boli ciudate din ultimii 30 de ani: alergii de tot felul (astm, urticarii, dermatite atopice, dermatita herpetiforma), boli autoimune tip tiroidita Hashimoto, poliartrita reumatoida, lupus eritematos, etc.", explica dr.

Suzana Pretorian.

Cum putem sa ne alimentam fara gluten? Care sunt produsele pe care trebuie sa le evitam? „Trendul “cat mai multe cereale sanatoase la micul-dejun”, in voga in ultimii 30-40 de ani din cauza unei intelegeri partial gresite a cauzelor bolilor cardio-vasculare, tinde sa treaca rapid in dizgratie, si pe buna dreptate. Cerealele consumate frecvent, pe perioade lungi, sunt cauza principala de crestere in greutate, diabet, cu consecintele acestora: boli cardio-vasculare, neurologice, renale, metabolice. Sursele bogate in gluten sunt graul, orzul, secara si partial ovazul. Dar gluten exista practic in toate produsele de patiserie, aluaturi, conserve de toate tipurile, alimente procesate inclusiv carne si branzeturi. De evitat: faina incluisv integrala de grau, orz, secara, spelta, semolina, triticale, bulgur, cuscus, grau Kamut, germeni de grau si toate produsele ce contin astfel de faina (paste, patiserie, biscuiti, covrigi, etc)” incheie Suzana Pretorian.

Alimentele care contin adesea gluten sunt: branza topita, cartofi prajiti, burgeri vegetali, carnati, mezeluri, hotdog, fasole gatita la conserva; ketchup, maioneze, sosuri pentru salate, supe comerciale; tarate de ovaz, inghetate, batoane energetice, inlocuitori de frisca, inlocuitori de ou; bere, vodca, ceai cu arome, bauturi calde instant, siropuri, amestec de fructe uscate, alune prajite.

Printre ingredientele ce contin gluten pot fi enumerate: amidon modificat, arome naturale, caramel, dextrina, ciclodextrina,maltodextrina, proteina din soia, proteina vegetala hidrolizata. In plus: vitamine si suplimente alimentare, chiar si rujul de buze! Toate acestea ar trebui inlocuite cu alimente sanatoase precum legume, salate, nuci si seminte crude, uleiuri presate la rece, carne si oua organice, avocado, masline, cacao, branzeturi fermentate, fructe de padure. Iar moderat, se recomanda consumul de lactate nefermentate (lapte, iaurt, unt, branza de vaci), fructe si leguminoase.

Alimentele care NU contin gluten sunt: cartof, porumb, orez, quinoa, mei, hrisca, amarant, soia si tapioca.