Vladimir Draghia scrie „Exercitii de dictie pentru inimi bal-ba-i-te”

Volumul de poezii „Exercitii de dictie pentru inimi bal-ba-i-te” contine 71 de poezii de dragoste si este disponibil incepand de astazi pe site-ul Curtea Veche Publishing. Cartea este ilustrata de Mircea Moroianu.

Si mie, si tie ni se mai balbaie inima din cand in cand. Mai ales atunci cand iu-b-b-b-im, cand gravitatia mea este racordata la reteaua ta de stari de spirit. Sau cand chicoteste in mine gandul la tine. Dar cum noi doi suntem singurii vorbitori de limba noastra, ceva-ceva tot trebuie facut ca sa ne intelegem, nu-i asa? Cateva idei: se ia masinaria de identificat forme in nori si se unge pana la ultima roata zimtata. Apoi se deschide manualul de intrebuintare a iubitei si se inghemotoceste la piept eeexact cum scrie acolo.Cand a facut un mic „clic“, semn de potriveala, se poate trece mai departe: adica la polen turnat in urechi sub forma de soapte. Din cand in cand, se scoate la iveala copilul din mine sau din tine si se gadila pana ne spune din nou adevarul. Pe silabe jucause, cu rime leganate si carliontate. Iar daca b-b-b-albaiala persista, in loc de logopedie, se trateaza cu irizari de poezie. Administrate oricum, oricand, oriunde – numai la ore fixe, nu, scrie autorul despre volum.