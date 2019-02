Rozul face parte din cromatica primaverii 2019. Il vei regasi in tot ce inseamna moda, frumusete, actualitate. Asa ca poarta-l cu incredere, spirit de joaca si relaxare.

Pentru ca in acest sezon si unghiile vor fi in prim-plan, Jessica Cosmetics iti propune sa le colorezi in nuanta Phenom Light Pink. Te bucuri de o culoare delicata, dar si de rezistenta indelungata, de pana la 10 zile.





Secretul acestui lac de unghii consta intr-un polimer revolutionar si un initiator foto din topul pentru stralucire. Prin expunere la lumina naturala, acestea lucreaza impreuna. Rezultatul este o manichiura rezistenta, cu un luciu intens.





Pret: 54 lei