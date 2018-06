Turmeric et Cardamom, un magazin cu meniu fusion și design Nordic

De curând, Turmeric et Cardamom a deschis primul său magazin din București, în strada Neagoe Voda 56, în cartierul Băneasa. Cu un design de inspirație nordică, magazinul pune accent pe un meniu creat ținând cont de anotimpuri și bazat pe produse locale și condimente din toată lumea.Fondat de Rudy Teianu, Turmeric et Cardamom este un proiect născut dintr-o mare pasiune pentru design și mâncarea de bună calitate, pregătită cu imaginație, din ingrediente curate, și prezentată simplu și natural.“După ani în care am gătit experimental cam tot ce îmi aminteam din vacanțe și mi-am exersat și pasiunea pentru décor interior, am transformat gătitul în profesie. Așa am deschis Turmeric și Cardamom, un proiect despre mâncarea bună, cu gusturi speciale, în prezentări deosebite. Aș putea să vă povestesc la nesfârșit despre mâncare, așa că vă aștept pe la noi, să și încercați din bunătățile pe care le pregătim [și să vă alintați]”, ne îndeamnă cu drag Rudy.Propunându-și să împărtășească o stare de plăcere clienților săi, Turmeric et Cardamom oferă terine și paté vegetariene, vegane sau din pui de țară; tarte dulci și sărate cu influențe oriental-asiatice, coapte în aluat fraged, făcut proaspăt, în fiecare zi; torturi delicioase, cu cât mai puțin zahăr, dar în care transpare aroma ingredientelor; trufe îmbrăcate în ciocolată și cacao Valrhona; dulciuri și feluri sărate fără gluten si fara fără lactoză.Turmeric et Cardamom este de asemenea deschis pentru comenzi speciale aferente evenimentelor și sărbătorilor, pentru care propune meniuri personalizate, care se potrivesc cu locația și conceptul evenimentului.