Noi rețete din gastronomia avantgardistă testată de prietenii Gargantua

Ce legatură există între fashion și gastronomie? La fel ca în modă, industria restaurantelor este una foarte dinamică și într-o continuă schimbare, iar creativitatea nu are granițe geografice. Modernul și tradiționalul se întrepătrund, condimentele scot la iveală noi arome, iar mix-urile de ingrediente din diverse culturi nu fac decât să potențeze felurile de mâncare, dându-le o nouă identitate. Singura limită e propria imaginație.



În spiritul fluid al gastronomiei internaționale, colecția de vară a restaurantelor Gargantua s-a lansat în inima orașului București, #KSLF fiind o gazdă perfectă pentru prieteni și parteneri, care au fost provocați și surprinși cu noi combinații și arome.



Noul meniu respectă aceeași linie culinară rafinată, cu accente îndrăznețe și mix-uri neașteptate și pune accent pe preparatele meditareneene și asiatice, dar include și cele mai cool aperitive internaționale ale momentului, alături de deserturi fine de casă și o selecție de vinuri premium din țări cu tradiție.

Invitații s-au bucurat de energia locului și de asocierile surprinzătoare de ingrediente și texturi pregătite de chef Lucian Hotoran, unul dintre cei mai vechi și experiementați specialiști din București.

„Conceptul Gargantua pornește de la ideea de a savura frânturi din gastronomia lumii, în 4 restaurante diferite, într-o atmosferă relaxantă și unică. Iar noul meniu sub semnătura lui Chef Lucian Hotoran înseamnă, de fapt, o modalitate creativă de a combina ingrediente din diferite zone geografice și culturi, de a le potența. Dorim să le arătăm clienților noștri cât de importanți sunt pentru noi – am recreat câteva dintre felurile care ne-au făcut celebri și am introdus crâmpeie din gastronomia internațională special alese pentru a-i face pe cei care ne trec pragul să se simtă ca în Singapore sau New York”, a declarat Mihaela Ionescu, owner Gargantua.