Prima competiție NERF ARENA din România! Susține-ți echipa preferată și câștigă cele mai cool blastere NERF!

Adrenalină, suspans și spirit de aventură în prima competiție NERF Arena din România! Zece vedete iau parte la concursul ce le va testa spiritul de echipă, iar fanilor le va aduce posibilitatea de a câștiga cele mai cool blastere NERF!



Prima competiție NERF Arena din România, în cadrul căreia vor participa cinci echipe de influenceri, ia startul pe 2 septembrie și va putea fi urmărită pe nerfarena.ro. Alex Velea face echipă chiar cu fiul lui, Dominic, și împreună devin “Camarazii Velea”, Speak și iubita lui, Ștefania, sunt “Romanticii”, Mario Fresh și Lino Golden formează echipa “Golden Boys”, Laura Giurcanu și Gami OS devin “The Fresh Gang”, iar Ana Beregoi și Pablo sunt “Youngsters”.



Vedetele, echipate cu cele mai cool blastere NERF, vor lua parte la probe ce le vor testa îndemânarea, precizia și concentrarea. În cadrul competiției NERF Arena, echipele se vor lupta pentru a câștiga premiul de performanță, în funcție de numărul de puncte strâns în cadrul probelor, sau premiul de popularitate pentru care au nevoie de cât mai multe voturi din partea fanilor.

O dată la două săptămâni, pe site-ul competiției, nerfarena.ro, va fi încărcat câte un episod în care va fi văzut parcursul în concurs al fiecărei echipe.

Odată lansat, episodul va fi activ pe site până la încheierea campaniei, pe 10 noiembrie, însă va putea fi votat timp de doar 2 săptămâni. Cei care vor vota au șansa de a câștiga premii instant: cele mai cool blastere NERF, folosite și de vedete în cadrul competiției NERF Arena.NERF este unul dintre cele mai apreciate brand-uri ale HASBRO, al doilea cel mai mare producător de jucării din lume, ce mai are în portofoliul său brand-uri precum Monopoly, My Little Pony, Play-Doh și Transformers.NERF încurajează și promovează activitățile în aer liber, camaraderia și spiritul de echipă. De asemenea, brandul stimulează curiozitatea copiilor și le antrenează spiritul competitiv.