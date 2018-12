Portret de Familie 2018 va avea loc la showroom-ul MobilaDalin din Bucuresti

Se intampla editia a 8-a Portret de Familie. Se intampla in centrul Bucurestiului. Se intampla ca gazda de anul acesta sa fie showroom-ul MobilaDalin de pe Ion Brezoianu 40-42. Se va intampla in perioada 6-12 decembrie, iar intervalul deschis publicului va fi 17:00-21:00.



Cristian Sutu te va imortaliza alaturi de familie, fie ca ea inseamna mama, tata, iubit, frate, pisica, prieten sau toate la un loc. Rezultatul – cateva fotografii cu cei dragi. Ulterior, Cristian va alege cea mai reusita ipostaza si ti-o va face cadou in varianta printata. Fotografia aleasa va fi disponibila si in format digital, pentru a o putea urca pe Facebook, Instagram sau, pur si simplu, pentru a avea un nou wallpaper pe telefon.

Showroom-ul MobilaDalin va fi amenajat astfel incat sa devina, chiar daca pentru cateva minute, acasa, pentru toate familiile care ii vor trece pragul. Ce te costa? Un moment in plus castigat de tine si cei dragi tie.

Cat dureaza? Cat ai spune “familie”. Unde poti afla mai multe? Pe evenimentul de pe Facebook, unde te invitam sa dai cel putin Interested, si pe site-ul Foto Union, unde poti gasi si „dovezi” ca se intampla din 2011. Sponsor principal al evenimenului este Hochland. MobilaDalin este o afacere de familie din Reghin, Romania, producatoare de mobilier tapitat, care activeaza pe piata din Romania incepand cu anul 1992 si se afla pe locul 4 in topul producatorilor de mobilier tapitat la nivel national.Fabrica MobilaDalin se afla in Reghin, iar compania are produse in peste 150 de magazine din Romania, Ungaria si Republica Moldova. La finalul anului 2017, compania a deschis primul showroom in Bucuresti. Portret de Familie face parte din seria de proiecte initiate de Foto Union si se afla la cea de-a 8-a editie.