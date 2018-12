Primul tratament cu celule stem specializate se lansează în România

Primul tratament de regenerare celulară cu ajutorul celulelor stem specializate se lansează pe 6 decembrie în România, în prezența medicului Antonio Graziano, inventatorul metodei Rigenera. Procedurile demonstrative vor fi realizate la clinica Zetta de către Dr. Dragoș Zamfirescu, Doctor în Stiințe Medicale, medic primar în Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă și de către Dr. Mihai Râșcu, medic primar Ortopedie-Traumatologie, în timp ce la clinica Sanivet, Dr. Răzvan Tănăsescu, medic chirug veterinar va aplica noua metodă în aria medicinei veterinare.

În România, metoda este disponibilă cu sprijinul băncii de celule stem, Stem Sure. "Este un moment de răscruce pentru Medicina Regenerativă din România prin faptul că transplanturile de celule stem adulte devin acccesibile începand cu luna decembrie a acestui an. Stem Sure a fost mereu în avangarda cercetării în domeniul celulelor stem, un pilon important în medicina viitorului. Iar metoda Rigenera este o dovadă în plus că organismul este un mecanism atât de bine pus la punct încât își poate fabrica singur ”piesele de schimb” și tot ce trebuie să facem este să susținem aceste procese cu ajutorul progreselor pe care știința și cercetarea le fac constant” spune doctorul Bogdan Ivănescu, Director General Stem Sure.

Rigenera este un tratament de medicină regenerativă ce reface structura și funcția țesuturilor afectate.

Utilizând celule stem recoltate din țesut sănătos și aplicate apoi pe aria afectată se obține regenerare tisulară rapidă. Procedura se realizează cu ajutorul unui dispozitiv medical de unică folosință numit Rigeneracon.Avantajul acestei metode inovative este realizarea tratamentului într-un singur timp chirurgical, pacientul fiind totodată donator și receptor de micro-grefe de celule progenitoare specializate.

Fondatorii mărcii Rigenera sunt medicii Antonio Graziano și Riccardo D’Aquino. Aceștia au început testele clinice în 2006, iar prima linie de dispozitive tehnico-chirurgicale având la bază tehnologia Rigenera, a fost finalizată în anul 2013. Antonio Graziano este medic stomatolog, cu specializare în implantologie dentară.

În 2010 a obținut Goldman Prize din partea Societății Italiene de Paradontolgie și Implantologie pentru cercetările făcute în acest domeniu.

Doctorul Graziano este autorul a numeroase studii științifice și deținătorul a două brevete privind procedurile de selecție și utilizare clinică a celulelor stem umane. Riccardo D’Aquino este specialist în chirurgia orală, autor a peste 40 de articole științifice și deținător, la rândul lui, a două brevete privind utilizarea celulelor stem în regenerarea tisulară umană. Tratamentul inovativ este rezultatul a 15 ani de cercetare, metoda fiind folosită deja în peste 40 de țări din lume, cu rezultate dovedite.