Petrece vacanta de Rusalii la Baile Herculane!

E timpul sa iti programezi vacanta de Rusalii! Opteaza pentru o locatie cu o vasta experienta in domeniul starii de bine, care sa iti satisfaca pret de cateva zile, nevoia de liniste si relaxare.

Alege Pachetul de Rusalii de la Herculum Spa din Baile Herculane. Vei avea parte de cateva zile de rasfat, in care sa-ti recapeti complet energia si somnul odihnitor. Pe langa relaxare vei avea parte de o peterecere romaneasca cu muzica live, si de un pranz festiv in Duminica Rusaliilor. Accesul este gratuit in zona SPA, prin urmare ai timp nelimitat sa-ti reincarci bateriile la piscina interioara, la saune sau la cele 3 jacuzzi-uri, ori in sala de fitness.Vrei sa ai parte si de mai mult rasfat? Sau sa iti tratezi anumite afectiuni? Afla ca Herculum SPA mizeaza pe puterea vindecatoare a a apelor termale sulfuroase in cadrul tratamentelor.Prin urmare poti experimenta ritualuri vindecatoare pentru trup si suflet, toate acestea efectuate cu aparatura de ultima generatie.Evadeaza de Rusalii intr-o lume a relaxarii si starii de bine, vino la Herculum Spa in Baile Herculane!Acceseaza https://www.afroditaresort.ro/oferte/rusalii-2019 pentru preturi si detalii!