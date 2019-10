Cum sa iti proiectezi singura bucataria?

Imaginație, stil și culoare- sunt trei factori după care specialiștii de la ”Atelierul de Bucătării” se ghidează atunci când vine vorba de realizarea unei bucătării cu personalitate. Din cel mai banal loc din casă, poți face acum cel mai frumos loc unde îți poți lua micul dejun, prânzul, cina și unde poți petrece timp cu prietenii. Iată ce bucătării sunt la modă anul viitor!Astăzi, bucătăria este inima casei tale și, totodată, a doua încăpere unde îți petreci cel mai mult timp. Specialiștii spun că dacă aveți o bucătărie frumoasă, atunci cresc și șansele de a fi fericiți, mai ales că gătitul a devenit o pasiune nu doar pentru femei, ci și pentru bărbați. Acum avem posibilitatea să transformăm spațiul în care ne savurăm micul dejun, prânzul, cina sau gustările, în cel mai plăcut și modern spațiu. Cu o experiență de peste 10 ani în domeniul renovărilor și al designului interior, cu mii de modele executate pentru clienții si nenumarate proiecte în derulare, Marian Mirea- CEO ”Atelierul de Bucătării”, a acceptat să ne fie ghid și ne-a oferit câteva sfaturi prețioase pentru a avea o bucătărie modernă, în funcție de bugetul și preferințe.”Puneți accent pe finisaje, pe accesorii și pe calitate. Aveți grijă la partea tehnică pentru că este extrem de importante în timp. Blatul de bucătărie este partea esențială dintre corpuri, iar aici există o varietate de modele în funcție de buget, de gusturi și de necesități. Putem spune ca popularitatea finisajelor strălucitoare de Quartz se menține, datorita calitătii și rezistenței acestui material, iar pentru cei clasici blaturile din lemn sau MDF rămân cele mai solicitate și mai populare care pot fi spectaculoase dacă urmărești acromatizarea cu restul spațiului", spune Marian Mirea, CEO ”Atelierul de Bucătării”."Am creat un sistem care îl ajută pe client să își proiecteze și personalizeze singur bucătăria, în functie de spațiul pe care îl are, dar și de dorințele sale.Un fel de "made to mesure" aș spune eu! Clienții vin în showroom-urile noastre din bvd. Ghencea, Băneasa și Craiova, unde sunt întâmpinați de specialiștii noștri, urmează o discuție în urma căreia se va realiza proiectul bucătăriei ținând cont de amplasarea frigiderului, hotei, a mașinii de spălat vase sau haine, de plita cu cuptor, sau de chiuvetă. Apoi, este esențială împărțirea rafturilor, și nu în ultimul rând, stabilim culoarea și materialul, iar aici avem o paletă destul de generoasă. Sunt clienți care știu deja ce culori vor, alții primesc consiliere de la designerii noștri. Pasul doi- împreună cu clientul se stabilește o vizită la domiciliu unde se vor lua măsurile exacte, apoi se stabilește prețul produselor și se va da un termen de execuție a lucrării", a mai spus Marian Mirea.Bucătăriile moderne, din lemn sau MDF cu suprafață lucioasă ori mată sunt în top și anul acesta.”Indiferent că optăm pentru o culoare închisă, neutră sau, din contră, pentru nuanțe îndrăznețe, aspectul va fi unul în tendințe dacă reușiți să armonizați cu restul accesoriilor: masa, scaunele, gresia, faianța, canapelele, etc. Să știți că dacă optați pentru alb, nu ar trebui să ne gândim că este mult mai greu de păstrat curățenia. Din contră, materialele sunt extrem de ușor de întreținut. Bucătăriile rustice te aduc într-o alta lume. Te ajută să îți creezi un spațiu unic, provensal, te fac să te simți ca și cum ai fi mereu în vacanță. Bucătăriile moderne în linii industriale sunt din ce în ce mai solicitate. Culorea gri metalizat este în paleta specific acestui tip de bucătării și oferă spațiului un aer serios"., a incheiat specialistul.