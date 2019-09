Amalia Enache și Alex Dima se numără printre susținătorii campaniei Puterea Jocului

Jocul dirijat de adulți nu e un joc, iar grija excesivă îi învață pe cei mici să le fie frică. Puterea Jocului, campania lansată de OMO la începutul acestui an ca un manifest împotriva tuturor mijloacelor care îngrădesc spiritul liber al copiilor, se bucură de o susținere din ce în ce mai mare, mii de părinți, dar și profesori sau psihologi, alăturându-se pentru a promova importanța jocului, acasă, la școală sau în aer liber, pentru dezvoltarea echilibrată a copiilor. Spotul central al campaniei, manifesto, a depășit un milion și jumătate de vizualizări doar pe Facebook și pe YouTube, iar postările din social media despre campanie au avut un reach de peste 4.300.000 persoane.Amalia Enache, Alex Dima și bloggerii Ioana Chicet-Macoveiciuc (Printesaurbana.ro) și Alex Zamfir (Celmaibuntata.ro) s-au alăturat campaniei semnate de OMO, ca susținători, împreună cu Claudia Chiru, profesor pentru învățământul primar la o școală de stat din București. Cu toții luptă pentru un alt tip de educație, prin joc, creativitate, spirit liber și curaj.Amalia Enache: „Aș vrea să tratăm copiii altfel. Chiar dacă sunt în miniatură, ei sunt oameni, ca și adulții, cu nevoi și dorințe. Merită mai mult respect, mai multă libertate! Cred că ne dorim cu toții copii curioși, liberi, care să își testeze propriile limite , iar în asta constă puterea jocului: le oferă instrumente pentru dezvoltarea tuturor abilităților“.Alex Dima: „Un copil normal poate să spună da, poate să spună nu, poate să își spună părerea atunci când are o părere. E important să îi lăsăm pe copii cât mai liberi! Prin joc ei învață să râdă, să se organizeze, să respecte reguli, să negocieze, să lupte, să comunice. Cred în Puterea Jocului, pentru că jocul înseamnă sănătate.A trupului și, mai ales, a minții. Așa că, îndrăzniți! Jucați-vă!”.Ioana Chicet-Macoveiciuc: „Joaca în parc nu se poate înlocui cu timpul petrecut în fața unui ecran. Realitatea în care copilul trăiește, în timp ce e, practic, hipnotizat în fața ecranului, nu-i aduce genul acela de interacțiune în care copiii învață să crească. Ei trebuie să își folosească toate simțurile, iar jocul este esențial pentru asta. Sunt mândră să fiu una dintre susținătoarele campaniei Puterea Jocului și sper să ajutăm cât mai mulți părinți să înțeleagă nevoile copiilor”.Alex Zamfir: „Un copil căruia i se spune mereu ce are de făcut va deveni un adult pasiv, fără inițiativă, va aștepta mereu să primească instrucțiuni de la alții. Avem nevoie de copii care se joacă, se plictisesc, descoperă, testează. Numai ei pot deveni adulți care vor schimba lumea.Susțin Puterea Jocului pentru că se adresează unei nevoi reale, presante, trebuie să schimbăm felul în care privim educația copiilor noștri”.Puterea Jocului pentru cadre didactice, Puterea Jocului pentru părinți sau cele mai noi jocuri educative sunt câteva dintre rețetele de joc regăsite pe platforma PutereaJocului.ro. Site-ul include aceste teme sub forma unor materiale semnate de susținătorii campaniei, de parteneri și de experți.OMO vede murdăria ca pe o lecție de viață și jocul ca pe o putere. Invitația de a se alătura campaniei Puterea Jocului rămâne deschisă către toți cei ce cred că temerile trebuie înlocuite prin curaj, că jocul poate schimba generațiile care vin, poate transforma mentalități și reconfigura educația.Mai multe informații despre proiect puteți găsi pe www.putereajocului.ro, platforma centrală a campaniei.