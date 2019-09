Începutul noului an şcolar devine mai distractiv împreună cu rutina de baie de la Johnson’s

A venit timpul să ne întoarcem la rutina noastră zilnică şi să lăsăm vara în urmă. În mod normal, perioada de începere a anului şcolar înseamnă noi tradiţii şi noi rutine, care împreună se pot dovedi a fi stimulante dar şi complicate, atât pentru părinţi cât şi pentru copii. Cu toate acestea, este esenţial să învăţăm cum să facem faţă în această perioadă. De aceea, JOHNSON’S® face mai uşor procesul atunci când vine vorba de a ne bucura de rutina de baie. Stabilirea unei rutine nu trebuie să fie neapărat plictisitoare. Este vorba de a transforma momentul băiţei într-o experienţă plăcută care să ajute relaţia dintre copii și părinți, unde interacțiunea și dezvoltarea simțurilor sunt încurajate. Datorită celor trei game variate JOHNSON'S® sunt acoperite şi necesităţile diferite ale mai multor tipuri de păr.

Pe măsura ce copilul crește, nevoile părului se schimbă. De fapt, până la la vârsta de 12 ani, pielea și părul unui copil sunt de până la două ori mai subțiri decât pielea și părul unui adult. Din acest motiv, JOHNSON'S® a dezvoltat diferite game de îngrijire a părului, special concepute pentru a fi mai delicate decât produsele obișnuite de îngrijire pentru adulți, având și alte avantaje care răspund nevoilor celor mici. Această gamă asigură eficiența necesară pentru un păr descurcat, îmbunătățește luminozitatea și rezistența firului de păr fără a fi necesar să renunțe la catifelare, fiind 100% delicat și fără ftalați, sulfați sau coloranți. Este foarte important ca părinții să aibă încredere în produsele pe care le aleg pentru copiii lor. De aceea, toate formulele JOHNSON'S® au fost special concepute pentru a reduce riscul de alergii, fără a fi nevoiți să renunţe la cele mai bune ingrediente şi arome.

Echipa JOHNSON'S® este constientă de etapele diferite ale creșterii copiilor și de schimbările care vin odată cu ele, atât din punct de vedere emoţional cât și fizic. Pe măsură ce cresc, copii experimentează schimbări majore în viața lor, devin mult mai independenți și curioși, în timp ce descoperă lumea din jurul lor. De aceea este foarte important ca aceste schimbări să vină cât mai natural posibil, pentru a ajuta copiii să se bucure din plin de această nouă etapă din viaţa lor.

Astfel, JOHNSON'S® a creat aceste game de îngrijire a părului, cu formule specifice, care curăţă într-un mod delicat dar care acoperă toate nevoile părului. Scopul acestora este de a transforma băiţa dintr-o rutină simplă, într-o experiență care stimulează toate simțurile și încurajează comunicarea dintre părinţi şi copii.

Toate gamele, JOHNSON'S® Păr rezistent, JOHNSON'S® Păr Sclipitor şi JOHNSON'S® No More Tangles, sunt concepute special pentru părul copilului, concentrându-se pe rutina băiţei zilnice, care va rămâne în memoria lor pentru totdeauna. Datorită acestor produse, timpul de baie se va transforma dintr-o rutină simplă într-o experiență care stimulează toate simțurile, având un impact pozitiv în ceea ce priveşte legătura dintre părinți și copii.

Noua gamă JOHNSON'S® Păr rezistent

JOHNSON'S® Păr rezistent, este bogat în Vitamina E și a fost conceput pentru a ajuta la întărirea firului de păr și pentru a evita firele despicate, lăsând parul mult mai sănătos.



JOHNSON’S® Șampon Păr rezistent: acest șampon este bogat în Vitamina E și a fost conceput pentru a ajuta la întărirea firului de păr și pentru a evita firele despicate, lăsând părul mult mai sănătos şi puternic.

Format: 500 ml. Preţ: 19.00 leiJOHNSON’S® Balsam-spray Păr rezistent - Acest spray folosit ca și balsam este bogat în Vitamina E și și este conceput pentru a ajuta la întărirea firului de păr și pentru a evita firele despicate, lăsând părul mult mai sănătos. Se poate utiliza și pe părul uscat. Format: 200ml. Preţ: 14.00 leiToata gama JOHNSON'S® Păr Sclipitor este bogată în ulei de argan și proteine de mătase, care ajută la stimularea strălucirii naturale a părului, pentru a-ţi simţi părul mătăsos, moale şi sănătos.JOHNSON’S® Șampon Păr sclipitor - Samponul JOHNSON'S® Păr sclipitor este bogat în ulei de argan si este conceput pentru a ajuta la strălucirea părului si a îl face mai sănătos și mai mătăsos. Format: 500ml. Preţ: 19.00 leiJOHNSON’S® Balsam-spray Păr sclipitor - balsamul - spray JOHNSON'S® Păr sclipitor este bogat în ulei de argan si este conceput pentru a ajuta la strălucirea părului si a îl face mai sănătos și mai mătăsos. Format: 200ml. Preţ: 14.00 lei.

Întreaga gamă de îngrijire a părului de la JOHNSON'S® No More Tangles, face mai uşor momentul pieptănării chiar și în cazul în care părul este lung și creț.

Este special concepută pentru a face parte dintr-o rutină testată, descoperind cu până la 75% mai multe încurcături datorită celor trei pași de rutină: Clătiți cu șamponul No More Tangles, hidratați părul cu balsamul No More Tangles® și aranjați părul cu sprayul No More Tangles®.JOHNSON’S® Şampon No More Tangles - Samponul No More Tangles® este special conceput pentru a ajuta părul bebeluşilor şi al copiilor să fie uşor de aranjat. Şamponul de descurcat părul curăţă uşor pentru a oferi un păr moale şi conţine o formula specială pentru a descurca părul încâlcit în timpul băiţei. Format: 500ml. Preţ: 19.00 leiJOHNSON’S® Balsam - spray No More Tangles - Balsamul - spray This No More Tangles® este special conceput pentru a ajuta părul bebeluşilor şi al copiilor să fie uşor de aranjat. Şamponul de descurcat părul curăţă uşor pentru a oferi un păr moale şi conţine o formula specială pentru a descurca părul incâlcit in timpul baitei. Format: 200ml. Preţ: 14.00 lei