Comunitatea bloggerilor de parenting se reuneste la Social Media for Parents!

Social Media for Parents revine cu o noua editie pe 17 iulie la Hotel Caro Parc si va reuni comunitatea bloggerilor de parenting, dar si specialisti in comunicare!

Cea de-a 7-a editie a conferintei se adreseaza parintilor activi in mediul online care sunt interesati de ultimele tendintele in parenting, idei de promovare si noutati din social media si este o ocazie de a invata si descoperi oportunitati de crestere a vizibilitatii in mediul online, modalitati in care poate fi imbunatatita relatia cu comunitatea, fiind in acelasi timp o ocazie de networking cu persoane care impartasesc aceeasi pasiune.



Subiecte de actualitate

Cele trei sesiuni reunesc specialisti recunoscuti care vor oferi participantilor cele mai bune practici din domeniu, exemplificate prin studii de caz actuale.

Prima sesiune (Parenting Trends) abordeaza teme din zona relatiei parinte-copil: cum pastrezi o relatie pozitiva pentru ambele parti si cum pot cultiva parintii increderea in sine a copiilor. A doua sesiune (Social Media Trends) se axeaza pe retelele sociale: cum folosim Facebook pentru promovarea continutului, cum crestem un canal de YouTube si cum crestem un cont de Instagram. Ultima sesiune (Online Trends) aduce impreuna specialisti in parenting si bloggeri, care vor dezbate cu sinceritate subiecte de interes din online.



Speakerii #smforparents19

Printre vorbitorii acestei editii se numara: Atena Boca - Fondator, Asociatia Laprimulbebe, Sorin Cadar - Medic Primar Orl, Asociatia Romana de Homeopatie Clinica, Nansi Lungu – Behavioral Analyst, Bitdefender, Antonia Noel - Consultant si Formator in Comunicare Relationala, Gabriela Maalouf - Psihoterapeut & Trainer Pentru Copii si Parinti, Miruna Ioani - Blogger, siblondelegandesc.ro, Ana Maria Mitrus - Blogger, Meseria de Parinte, Robert Diaconeasa - Blogger, Daddycool.ro, Cristina Otel - Trainer, Coach, Blogger, cristinaotel.ro, Sonia Argint Ionescu - Prezentator TV & Fondator, doer.ro, Diana Cotoros - Co-fondoator, 9 Vrem Parinti, Bogdana Dobre - Blogger, bogdanadobre.ro, Ioana Marinescu - Blogger, Pisica pe sarma, Sonia Argint Ionescu - Prezentator TV & Fondator, doer.ro, Silvia Dragsan - Senior Facebook Manager, eMAG, Cristian Florea - Social Media Manager, Kooperativa 2.0, Adriana Mitu - Fondator, Centrul EDUC.



Solicita o invitatie gratuita sau urmareste conferinta live

Participarea se face pe baza unei invitatii gratuite solicitate pe site-ul evenimentului.

Pentru cei care nu pot fi prezenti la aceasta editie a Social Media for Parents, evenimentul se va transmite live pe site-ul oficial, pe 17 iulie. Detalii despre eveniment sunt disponibile pe www.socialmediaforparents.ro