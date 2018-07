Simptomele leucemiei pe care orice femeie ar trebui să le știe

Leucemia nu are prea multe simptome observabile, chiar și cele care se manifestă putând fi ușor confundate cu o gripă sau doar oboseală. Femeile pot, de asemenea, să treacă ușor cu vederea peste simptomele leucemiei, simptome printre care se numără și pierderea în greutate inexplicabilă, anemia, sângerările puternice din timpul ciclului menstrual.

Care sunt simptomele leucemiei?

Femeile au tendința de a trece cu vederea simptomele leucemiei

Febră

Oboseală, slăbiciune sau dificultăți de respirație

Transpirații nocturne

Flux menstrual puternic

Vânătăi, dureri în piept, sângerări nazale și ale gingiilor

Inflmarea ganglionilor limfatici și mărirea splinei

Infecții frecvente

Dacă simți oboseală excesivă, ai febră sau frisoane, transpirații nocturne, infecții frecvente, faci vânătăi cu ușurință, îți sângerează gingiile sau nasul frecvent, atunci ar trebui să mergi să consulți un specialist.Cancerul nu este niciodată o afecțiune ușor de tratat. Dar dacă nu ești atentă la simptomele leucemiei sau crezi că sunt simptomele altei afecțiuni, situația se poate agrava. Din nefericire, multe femei ignoră semnalele de alarmă timpurii. Iar acest lucru se poate dovedi mortal. Ca în cazul oricărui cancer, detectarea precoce și tratamentul joacă un rol vital în determinarea capacității organismului de a lupta împotriva leucemiei și a șanselor de supraviețuire.Din cauza faptului că numărul anormal de celule albe îngrămădesc măduva osoasă, nu mai sunt produse celule sanguine normale. Iar acest deficit de celule sanguine normale aduce simptomele tipice ale bolii. Dar simptomele leucemiei pot fi ușor de ratat, nu doar în cazul femeilor. De fapt, unele tipuri de leucemie, cum ar fi leucemia limfocitară cronică, nu prezintă niciodată simptome. Sunt depistate doar atunci când faci un test normal de sânge. În cazul anumitor tipuri de leucemie limfocitară acută și leucemie miolegenă acută, simptomele sunt atât de asemănătoare cu cele ale gripei, că le poți confunda cu ușurință. Febra sau oboseala poate fi respinsă, gândindu-te că ai muncit prea mult, că nu ai dormit sau că ai răcit.În timp ce leucemia se întâlnește în cadrul tuturor grupelor de vârstă, în realitate afectează mai mulți adulți decât copii. Iar femeile sunt mai susceptibile de a rata simptomele. Ar putea da vina pe viața ocupată sau ar putea vedea simptomele ca un efect secundar al modificărilor hormonale cauzate de perioada menstruală. Acestea fiind spuse, iată câteva simptome pe care ar trebui să le analizezi mai bine!Febra este unul dintre simptomele cancerului care nu ar trebui ignorate. Din cauza faptului că această boală afectează sistemul imunitar al organismului, ești mai slăbită în lupta contra infecțiilor. În timp ce corpul tău se luptă pentru a îndepărta infecția, începi să ai febră. Acesta este unul dintre primele semne ale leucemiei.Simțim cu toții aceste lucruri după o zi deosebit de grea. Din păcate, oboseala aceasta poate semnala prezența unui cancer cum ar fi leucemia. Această oboseală poate fi însoțită de unele sau chiar de toate aceste simptome: slăbiciune generală, amețeli, dificultăți de respirație, palpitații, anemie și o culoare palidă a pielii.Anemia cauzată de deficitul de fier tinde să afecteze mai mult femeile decât bărbații. Iar multe femei cred că au anemie din cauza deficienței acestui mineral. Dar anemia poate fi un simptom al leucemiei.După cum am menționat mai devreme, leucemia determină blocarea celulelor normale de sânge din măduva osoasă. Cu un număr mai mic de celule roșii decât în mod normal, vei începe să vezi semne ale anemiei din cauza alimentării inadecvate cu oxigen. Poate fi vorba despre oboseală, dureri de cap, frisoane și dificultăți de respirație.Excesul de transpirație, în special noaptea, este o problemă care are zeci de cauze posibile, de la refluxul gastroesofagian la apnee obstructivă, menopauză și chiar scăderea nivelului de zahăr din sânge. Dar este, de asemenea, un semnal de alarmă precoce al leucemiei. Este posibil să ai și alte simptome care să însoțească transpirațiile nocturne.Ai observat o sângerare neobișnuită la mijlocul ciclului menstrual? Unele femei care suferă de leucemie au, de asemenea, un flux menstrual puternic în timpul ciclului, ca simptom al afecțiunii.Atunci când faci vânătăi foarte ușor, trebuie să știi că acest lucru ar putea fi un simptom al leucemiei. Sângerarea gingiilor sau sângerările nazale frecvente sau foarte severe sunt alte semnale de alarmă. Unii oameni dezvoltă și mici puncte roșii pe piele, care sunt rezultatul sângerării sub piele.Inflamarea sau mărirea ganglionilor limfatici este un alt simptom al leucemiei. Este posibil să observi inflamarea ganglionilor din zona gâtului sau subrațelor. Unele femei care au splina mărită pot simți disconfort sau chiar durere în regiunea din spatele coastelor, în stânga.Sângele este baza funcției imune a corpului. Din păcate, leucemia distruge acest echilibru, celulele canceroase eliminând celulele normale sănătoase ale globulelor albe, care luptă împotriva infecțiilor. Fără un sistem adecvat de apărare, corpul este susceptibil la infecții. De aceea, persoanele cu leucemie pot observa că se îmbolnăvesc mai des și mai ușor. Infecțiile au tendința de a fi mai severe și de a dura mai mult decât este normal.