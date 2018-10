7 cauze surprinzătoare ale mirosului neplăcut

Te deranjează dar nu știi cum să remediezi problema? Descoperă cauze surprinzătoare ale mirosului neplăcut și ce poți face.

Vrei să faci o impresie bună și ai probleme din cauza mirosului? Chiar dacă faci duș constant și folosești deodorant exact așa cum trebuie, poți avea uneori această problemă jenantă. În afară de spălat și aplicarea deodorantului există și cauze surprinzătoare ale mirosului neplăcut pe care nu le-ai luat în calcul. Chiar dacă te ferești să vorbești despre acest subiect cu siguranță te îngrijorează și ai nevoie de soluții rapide. Odată ce știi cauza poți remedia situația, astfel încât să nu ratezi momentele importante din viața ta.



Iată care sunt câteva cauze surprinzătoare ale mirosului neplăcut:



1. Prea mult stres

Din păcate stresul nu are efecte negative doar la nivel emoțional, ci poate intensifica transpirația și mirosul asociat cu aceasta. Cel mai bine este să respiri adânc și să încerci să te relaxezi pentru a nu înrăutăți situația. Corpul are două tipuri de glande sudoripare: glandele ecrine și cele apocrine. Atunci când te antrenezi sau când este prea cald afară se activează glandele ecrine, localizate pe o suprafață mare și apare transpirația, cu rolul de a reduce temperatura organismului, fiind vorba despre o transpirație compusă în principal din apă și săruri. Glandele apocrine sunt localizate în axile, în zona organelor genitale și în jurul mameloanelor. Fluidul eliminat prin intermediul acestor glande are un miros neplăcut pentru că intră în contact cu bacteriile din zonele unde sunt localizate. În concluzie, nu te agita din cauza mirosului transpirației pentru că se va accentua. Meditează, ascultă muzică sau gândește-te la ceva ce te face să zâmbești pentru a reduce stresul și mirosul deranjant.



2. Mâncărurile picante

Dacă ai nevoie de o gustare înainte să mergi la o întâlnire importantă, uită de usturoi. Nu doar respirația va fi afectată, ci și mirosul corpului. Usturoiul sau curry pot da un miros neplăcut pielii deoarece, în timpul digestiei acestor condimente, sunt eliminate gaze care conțin sulf.

„Mirosul produs de usturoi sau curry durează câteva ore, așa că este mai bine să le eviți înaintea unor evenimente speciale”, recomandă dr. Marie Jhin, specialist dermatolog. Mirosul deranjant apare atunci când organismul începe să digere substanțele respective. Majoritatea condimentelor sunt solubile în grăsimi, ceea ce înseamnă că vor fi stocate în țesutul adipos și vor ajunge în transpirație și salivă, influențând negativ mirosul corpului. Dacă partenerul te surprinde cu o rețetă care conține usturoi nu te panica! Mirosul va fi atenuat dacă bei multă apă înainte, în timpul mesei și după ce ai terminat de mâncat.



3.

Aceste diete sunt utilizate pentru eliminarea rapidă a kilogramelor în plus. În momentul în care organismul nu are o doză de paste sau covrigi va începe să ardă calorii din țesutul adipos.

„Atunci când arzi grăsimi corpul produce un compus care miroase asemănător cu dizolvantul pentru lacul de unghii. Mirosul poate fi ușor diferit în funcție de procentul de grăsimi din fiecare organism, dar va persista pe întreaga durată a dietei”, explică dr. Debra Jaliman, specialist dermatolog.



4. Sutienul tău favorit

Un sutien deosebit te face să te simți specială indiferent dacă mergi doar în parc sau la cumpărături, însă pot apărea probleme dacă îl porți prea des. În jurul mameloanelor există glande sudoripare, iar dacă sutienul nu este realizat dintr-un material care lasă pielea să respire poți avea probleme din cauza mirosului. „Umezeala și transpirația favorizează acumularea bacteriilor în materialul sutienului, iar mirosul va deveni deranjant în timp. Cel mai bine este să nu porți niciodată sutienul mai mult de 8 ore consecutiv și niciodată 2 zile la rând”, recomandă dr. Jhin.



5. Suplimentele cu ulei de pește

Cu siguranță suplimentele cu ulei de pește îmbunătățesc aspectul pielii și stimulează puterea de concentrare, însă pot afecta negativ mirosul corpului.Colina, una dintre vitaminele din componența acestor suplimente cauzează modificarea mirosului. Se acumulează în țesuturi și este eliminată prin transpirație. Poți minimiza mirosul dacă bei multă apă de-a lungul zilei.



6. Folosirea incorectă a aței dentare

Dacă vrei să eviți mirosurile deranjante contează foarte mult să folosești ața dentară în fiecare seară, înainte să te culci. În afară de faptul că vei preveni apariția cariilor și tartrul dentar, vei elimina și bacteriile care creează un miros neplăcut.



7. Evitarea șosetelor

Chiar dacă nu-ți place foarte mult să porți șosete, ar fi bine să te gândești de două ori înainte de a purta adidași cu piciorul gol. Picioarele se vor încălzi, iar mirosul degajat, în lipsa ventilației adecvate, va rămâne pe piele și în încălțări. În urma studiile realizate s-a constatat că, dacă porți adidașii timp de 3 săptămâni fără șosete și transpiri tot timpul, ar putea apărea chiar și particule de mucegai. Alege șosetele din bumbac și momentele jenante vor deveni doar o amintire.