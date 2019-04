7 uleiuri esențiale care combat gripa și răceala

Din păcate gripa și răceala își fac deseori apariția chiar și primăvara, mai ales când are loc trecerea spre vremea mai caldă. Află ce uleiuri esențiale te ajută să combați simptomele problematice.

Gripa și răceala îți pot strica tot cheful de a te bucura de zilele însorite și de natura din jurul tău, dar nu trebuie să te resemnezi gândindu-te că nu ai cum să reduci perioada de recuperare. Uleiurile esențiale pot fi remedii utile pentru a combate simptomele care nu te lasă să respiri sau să te odihnești și vei vedea că îți poți relua ritmul normal al activității mult mai repede decât de obicei.



Iată ce uleiuri esențiale te ajută să-ți revii mai repede când ai de-a face cu gripa și răceala:



1. Uleiul esențial de scorțișoară

În cadrul unui studiu realizat în 2010 s-a constatat că o combinație dintre scorțișoară, nucșoară și portocale amare reduce numărul de molecule virale cu până la 90% în cazul pacienților răciți. Într-adevăr, scorțișoara are un efect intens de calmare și liniștire. Dacă bei ceai de scorțișoară când ești răcit (preparat cu 2-3 picături de ulei esențial la o cană de apă fierbinte și puțină miere) vei stimula circulația sângelui, un lucru foarte important mai ales dacă îți petreci toată ziua în pat. În plus, are și un efect de încălzire pentru întreg corpul, neutralizând frisoanele asociate cu episoadele de gripă.



2. Uleiul esențial de cimbru

Cimbrul este foarte eficient împotriva infecțiilor care afectează sistemul respirator. Tratează rapid tusea, strănutul și congestia nazală. Poți folosi acest ulei în cadrul băilor cu abur, poți include condimentul atunci când gătești sau îl poți adăuga în timp ce refaci nivelul de umiditate al camerei.

„În Armenia prima măsură luată împotriva răcelii, aproape din reflex, este să se pună ulei esențial de cimbru în apă fierbinte și să se inhaleze aburii. Acest remediu eliberează căile respiratorii și elimină mucusul, acționând ca un agent antibacterian puternic”, explică dr. Anahit Markosian, nutriționist.



3. Uleiul esențial de mentă

Acest ulei cu un parfum energizant și relaxant este ideal pentru congestia accentuată și eliminarea mucusului care blochează căile respiratorii și provoacă dureri de cap. Potrivit specialiștilor, uleiul esențial de mentă poate trata tusea uscată, sinuzita și infecțiile în gât.Are și un efect ușor de încălzire, care poate reduce durerile și simptomele digestive asociate cu răceala și gripa.



4. Uleiul esențial de busuioc

Cine și-ar fi închipuit că acest ingredient care dă o savoare specială rețetelor este util și pentru a combate gripa?

„Când ai probleme cu tusea care nu se oprește este momentul să apelezi la busuioc. Este bine să inhalezi uleiul esențial la aburi sau să prepari un ceai folosind 1-2 picături”, recomandă dr. Markosian.



5. Uleiul esențial de lavandă

Este unul dintre cele mai apreciate uleiuri esențiale datorită aromei intense, dar foarte liniștitoare. Acest ulei esențial relaxează musculatura, reduce rapid durerile de cap și elimină congestia de la nivelul sinusurilor și pieptului. De asemenea, în cadrul studiilor realizate s-a constatat că echilibrează nivelul de hormoni în cazul femeilor. Poți utiliza uleiul de lavandă pentru un masaj relaxant în zona sinusurilor sau a pieptului sau poți adăuga câteva picături la o baie caldă pentru a scurta durata răcelii.



6.

Vei întâlni adesea uleiul de arbore de ceai ca ingredient în cadrul formulelor de îngrijire a pielii. Este ideal pentru eliminarea impurităților de la suprafața pielii, dar funcționează excelent și ca remediu intern. Are un efect antimicrobian, antibacterian și antiviral, ceea ce înseamnă că va reduce dramatic durata unui episod de răceală pentru că elimină simptomele asociate cu infecțiile din organism.



7. Uleiul din lemn de santal

Acest ulei esențial este un expectorant natural, ceea ce înseamnă că va accelera eliminarea mucusului care alimentează tusea și congestia nazală. Expectorantele se regăsesc adesea în cadrul siropurilor sau medicamentelor pentru tuse, așa că merită să încerci această alternativă naturală pentru a scăpa de tusea care te stresează. Inhalează uleiul esențial din lemn de santal la aburi sau masează zona sinusurilor. Ca bonus, să știi că are și un efect anti-aging asupra pielii.