Plângi des la filme? Află ce spune asta despre tine

Nu e nicio rușine dacă plângi la filme. Sau când citești o carte sau asculți muzică.

De ce plangi la filme? Desi unii stramba din nas atunci cand cei din jurul lor se exteriorizeaza din punct de vedere emotional, oamenii care plang in timpul filmelor sunt cei mai puternici. Si au o caracteristica in plus care le lipseste multora dintre noi: empatia.

Empatia cere multa forta



Trebuie sa fii o persoana speciala ca sa fii empatica. Cei mai multi oameni traiesc toata viata fara sa se se puna nici macar o data in locul semenilor lor. Asta inseamna ca nu au sentimente fata de ceilalti oameni.

Desi in unele cazuri empatia poate coplesitoare, faptul ca iti pasa de ceilalti cere forta, multa forta. Viata este brutala pentru unii oameni si, daca reusesti sa te pui in locul lor si sa le simti durerea, asta spune multe despre tine.Esti suficient de puternica pentru a infrunta durerea, dar sa o si simti in acelasi timp. Esti suficient de puternica ca sa fii puternica si pentru altii. Esti suficient de puternica incat sa porti pe umeri emotiile pe care le simt ei.