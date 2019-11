Black Friday 2019 la FashionUP! – surprize și reduceri de până la 80%

Veștile bune circulă repede! Magazinul online de îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii, FashionUP!, anunță numeroase oferte, reduceri și surprize de Black Friday, în perioada 15 noiembrie – 24 noiembrie 2019.

La cel mai mare eveniment de shopping de anul acesta, FashionUP! are pregătite peste 100.000 de produse la reducere, de la mai mult de 1.000 de branduri și estimează înregistrarea unui numar de peste 35.000 de comenzi în valoare totala de 10 milioane de lei.

Peste 80% REDUCERE si posibilitatea de a plăti în rate

FashionUP! va oferi anul acesta reduceri de până la 80% și un avantaj special: posibilitatea de a plăti cumpărăturile în rate, după 30 de zile, fără niciun cost. Tot ce au de făcut clienții, pentru a beneficia de acest avantaj, este să selecteze modalitatea de plată prin TBI. Pe toată durata campaniei de Black Friday, comenzile plasate pe site și livrate de FashionUP! vor avea transport gratuit și retur la 30 de zile.

În fiecare zi, la “Oferta Zilei” clienții vor găsi o selecție de produse la prețuri irezistibile: pulovere la 69 lei, cardigane la 99 lei, rochii la 99 lei etc.





“Ne dorim să răspundem cât mai bine nevoilor clienților noștri și să le depășim așteptările, de aceea am pregătit numeroase surprize. Special pentru Black Friday 2019, am îmbunătățit aplicația FashionUP!, iar clienții pot găsi și comanda mai ușor produsele dorite. Anul acesta propunem clienților noștri o selecție de peste 100.000 de produse la cele mai mici prețuri din an, de la mai mult de 1.000 de brand-uri de renume. În plus, clienții noștri vor putea alege din MarketUP! produse de la brand-urile autohtone și din colecțiile designerilor români, iar dacă nu pot plăti pe loc le oferim avantajul de a plăti în rate, după 30 de zile, grație noului parteneriat semnat de curând cu TBI. De asemenea, fiecare comandă plasată pe magazinul nostru online va aduce clientului bani în cont prin CashUP. Nu în ultimul rând, echipa de consilieri vânzări a fost pregătită de stiliști vestimentari, pentru a oferi suport și consultanță stilistică la telefon”, a declarat Mira Anghelescu, director de operațiuni FashionUP!.





FashionUP! a adus, în exclusivitate pentru piața din România, brandul franțuzesc La Redoute Collections, cu o gamă largă de piese vestimentare și încălțăminte (de la jachete, paltoane sau trenciuri la rochii elegante și bluze șic), pentru ambele sexe, dar și pentru copii, precum și accesorii și produse home&deco.

De asemenea, în această perioadă, reduceri de până la 80% vor avea și brandurile de renume: Guess, Love Moschino, Cavalli Class, US POLO Assn., Versace Jeans, Calvin Klein, Nike, Adidas, Pepe Jeans, New Balance, Desigual, Le Coq Sportif, Heine, Esprit, Triumph și multe altele.

Brățările handmade de la brandul Constantin Nautics, realizate din materiale folosite în yachting, se vor putea achiziționa la prețuri speciale. Nu vor lipsi seturile de brățări pentru el și ea.

Clienții care adoră brandurile autohtone sau își doresc piese vestimentare din colecțiile designerilor români vor găsi produsele dorite în MarketUP! la prețuri speciale.

MarketUP! este un proiect marca FashionUP!, care promovează sellerii de fashion autohtoni, oferindu-le servicii de marketing, suport și expunere pe cel mai important e-commerce de fashion din România.

Aceștia au posibilitatea să acceseze un suport esențial în dezvoltarea afacerii lor online: sprijinul unei echipe specializate în marketing online, acces la baza cu peste 1.000.000 de abonați FashionUP! și prezență în proiectele editoriale.





În cei 10 ani de comerț online, FashionUP! s-a diferențiat prin oferta extrem de variată pe zona de lifestyle pentru întreaga familie, de la îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, până la produse de îngrijire personală și obiecte de home&deco. Astăzi, magazinul comercializează peste 1.000 de branduri naționale și internaționale, cu zeci de mii de produse de calitate superioară, și urmărește mereu să ofere cele mai mici prețuri din piață.

FashionUP! aduce în exclusivitate brandurile La Redoute, dar și mărci populare precum: Heine, Guess, Love Moschino, Calvin Klein, Versace Jeans, Nike, Adidas, Pepe Jeans, New Balance, Desigual, Le Coq Sportif, Bensimon, Top Secret, Vans, Lacoste, Esprit, Triumph, Clinique, Bioderma și multe altele. Gama de produse a marketplace-ului se îmbogățește zilnic cu item-uri noi.

În plus, magazinul oferă peste 10.000 de produse în stoc cu livrare rapidă, în 24 de ore, un serviciu dedicat de customer care și programul de loializare CashUp, prin care clienții primesc bani înapoi la fiecare comandă. Clienții FashionUP! pot plăti sigur și rapid online, prin ramburs, dar și în rate, prin unul dintre partenerii bancari.