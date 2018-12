7 zodii care critică oamenii prea mult. Te numeri printre ele?

Critica nu e o calitate. Oamenii nu vor să le faci inventarul şi nu vor trăi niciodată după standardele tale!

Care sunt zodiile care critică cel mai mult?

Cu siguranţă ştim că nu e bine să îi judecăm pe ceilalăţi, dar uneori nu putem să ne abţinem de la asta. În cele mai multe cazuri, îi criticăm pe ceilalţi pentru a ne întări stima de sine şi pasăm atenţia de la neajunsurile şi defectele noastre pe altcineva. Ştim că judecând alte persoane nu ne face bine, dar sunt momente când nu ne putem opri, devenind astfel un obicei prost. Unii oameni cred că dacă au atins un nivel înalt, nu numai că au dreptul să fie critici, ci că e datoria lor. Dacă eşti prea concentrat asupra a ceea ce este în neregulă cu oamenii şi lumea, rişti să nu mai vezi frumosul din jurul tău.Nimeni nu spune că nu ar trebui să existe norme sau standarde, ci să nu fii atât de aspru în judecată şi să înveţi să îi accepţi pe ceilalţi aşa cum sunt. Acesta este un lucru bun atât pentru relaţiile tale, cât şi pentru tine însuţi.Fecioara este persoana care critică cel mai mult din întreg universul. Dar, ca să fim corecţi, ea este la fel de critică cu ea însăşi la fel cum e şi cu ceilalţi oameni. Are standarde incredibil de înalte pe care le-a stabilit atât pentru ea, cât şi pentru alţi oameni. Nu pare să îşi dea seama că ceea ce face este greşit. Nimeni nu este perfect, şi cu toată atenţia sa pentru detalii, nici ea nu e perfectă. Fecioara are o imagine clară în minte despre cum ar trebui să fie lucrurile, dar asta nu înseamnă că poate atinge vreodată aceste standarde.Balanţei îi place să vorbească despre oameni, pe la spate sau în faţa lor. Are tendinţa de a critica, crezând că, dacă se concentrează asupra eşecurilor altora, ea va evita ca defectele sale să fie văzute. Aceste bârfe pot fi iniţial distractive, dar pot face oamenii să sufere. Comentariile negative nu sunt utile şi îi creează o imagine proastă. Balanţa nu poate să-şi dea seama că, în timp ce bârfa poate părea inofensivă, în cele din urmă va deveni apăsătoare şi crudă.Unii Capricorni sut critici pentru că au o viziune negativă asupra vieţii sau asupra comportamentelor altora. Pesimismul lor le hrăneşte natura critică şi invers. Capricornii uneori doresc să fie reci şi nepăsători ca o modalitate de a se proteja. Nu le place să fie judecaţi şi încearcă să prevină acest lucru în orice mod cu putinţă. Vor să fie cea mai bună versiune a lor pentru a evita să fie criticaţi.Gemenii iubesc să socializeze, deci nu e surprinzător faptul că aceştia tind să judece oamenii cu care obişnuiesc să interacţioneze. Dacă eşti prieten cu o persoană pe care nu o place, nativul din Gemeni te va critica prin prisma acţiunilor ei. Nu eşti răspunzător pentru ceea ce face sau spune prietenul tău, dar Gemenii cred că personalitatea celor cu care te înconjori reflectă asupra caracterului tău.Berbecul nu o spune cu voce tare, dar are tendinţa să creadă că oricine are o părere diferită de a lui este o părere proastă.Berbecul este încăpăţânat şi crede că are mereu dreptate. Dacă cineva nu e de acord cu el, el crede că acea persoană se înşală. Berbecul nu are timp să ia în considerare pe cineva care are un alt punct de vedere decât el şi reacţionează impulsiv.Racul este mai sensibil decât lasă să se vadă, iar atitudinea sa critică e folosită pentru a se proteja să fie rănit sau trădat. Cu toate acestea, el tot acolo va ajunge. El nu vrea să fie rău, dar dacă este hipercritic faţă de cineva care îl răneşte sau de o relaţie eşuată îl va ajuta să se simtă mai bine.Scorpionul urăşte mincinoşii şi tinde să presupună că oamenii mint, chiar şi atunci când aceştia spun adevărul. Este critic şi cinic să creadă că toate lumea minte şi că doar el spune adevărul. Este greu să câştigi atunci când el e determinat să vadă ce e mai rău în tine. El crede că judecând devine puterni, dar, de fapt, el arată cât de vulnerabil şi sensibil e.