Rochii pentru Crăciun și Revelion: 12 modele de ținute pentru petrecerile de Sărbători din acest sezon

Oricare ar fi evenimentele de Sărbători la care participi anul acesta, la Karen Millen România găsești cele mai în vogă rochii și ținute pentru petrecere. Dacă ești în criză de timp, găsești aceste outfituri și în magazinele Karen Millen din mall-urile AFI Palace Cotroceni și Băneasa din București.

Iată care sunt cele mai hot ținute de petrecere ale sezonului de Sărbători 2018-2019:

La party-ul de Crăciun sau de Revelion poți etala cele mai extravagante ținute: de la outfituri cu paiete și ținute metalizate, până la piese realizate din materiale rafinate precum catifeaua - totul este permis.



1. Rochia strălucitoare cu paiete, pentru party-ul de Revelion din club



De Revelion go all out cu o rochie cu paiete multicolore, în care vei atrage fără îndoială toate privirile. Culorile vibrante ale paietelor se îmbină armonios și crează un aspect festiv, ideal pentru sezonul Sărbătorilor de iarnă.



Rochia este realizată dintr-un material elastic de calitate, care îți permite să te miști în voie, așa că poți dansa fără probleme pe tot parcursul serii. Bretelele negre, cu detalii metalice adaugă un twist edgy ținutei, iar decolteul în formă de V îi dă un plus de senzualitate.