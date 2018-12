6 zodii care adoră să se certe

Fiecare zodie are calităţi, dar şi defecte. În cazul unora dintre ele, cele din urmă sunt mult mai proeminente.

Care sunt zodiile care adoră confruntările?

În această categorie intră zodiile care caută mereu ceartă. Ele nu ştiu când să se oprească sau pur şi simplu nu vor.Berbecul este o zodie foarte iute la mânie. E competitiv şi întotdeauna pregătit să se răzbune atunci când cineva i-a greşit. Fiind unul dintre cele mai impulsive semne zodiacale, oamenii din jurul său ar trebui să îşi păzează serios spatele.Taurul este unul dintre cele mai înfricoşătoare semne, pentru că poate trece de la o stare la alta într-o secundă. Este foarte instabil emoţional şi predispus să se enerveze foarte rapid atunci când cineva l-a supărat. Chiar dacă violenţa nu e o soluţie, acesta are cu totul o altă părere.Nativii născuţi în această zodie au propriul mod de a se certa. Nu sunt genul care să se lupte fizic, dar pot face mai mult de atât dacă consideră că e necesar. Se luptă cu oamenii din jurul lor astfel încât aceştia să nu îi uite niciodată şi să îi urască ani de-a rândul.Sunt efectiv nemiloşi.Racului nu îi pasă despre cine e vorba, el se va certa şi lupta oricum. Are obiceiul de a ţine lucruri în el, de aceea explodează frecvent. Mulţi oameni îl cred nebun, dar adevărul este că nu ştie cum să se ocupe de propriile sentimente.Leul este prea mândru şi are un ego extrem de mare, iar aceste lucruri îi alimentează nevoia de a se lupta şi certa. Devine defensiv chiar şi atunci când e vorba de lucruri mici. E gata să taie oamenii în două pentru a rămâne în centrul atenţiei.Scorpionul este destul de combativ. Îşi iese din fire şi se ceartă cu cei pe care nu îi place sau care încearcă să îl manipuleze pe cei din jurul lor. Nu îi dă nimănui putere asupra sentimentelor lui, iar asta îl face să fie extrem de puternic.