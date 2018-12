4 zodii care nu iartă dacă au fost trădate

Dacă ai fost vreodată trădat, atunci ştii cât de greu e să îi ierţi pe cei care ţi-au greşit.

Care sunt zodiile care nu iartă dacă au fost trădate?

La urma urmei, aceasta este o încălcare a încrederii, iar refacerea este un proces lung şi dificil. Cu toate acestea, reacţiile oamenilor în faţa trădării sunt foarte diferite.Trăsăturile şi caracteristicile personale joacă un rol important în determinarea modului în care trăieşti şi reacţionezi la situaţi extreme. De exemplu, experienţa de a avea un partener care te minte e o problemă pentru mulţi. Cu toate acestea, pentru cineva care este prea sensibil, acest lucru îi va frânge inima într-un mod mult mai profung ţi agresiv decât ar fi pentru cineva care îşi construieşte ziduri poentru a se proteja de acest tip de suferinţă.Încrederea este un element necesar pentru o relaţie sănătoasă şi durabilă. Din acest motiv, acesta este unul dintre subiectele cele mai dezbătute de experţii în relaţii. Din păcate, deşi este greu de recunoscut, trăim într-o lume în care în mod inevitabil vom fi rîniţi sau trădaţi într-un fel sau altul. Trădările minore sunt adesea trecute cu vederea, minciunile inofensive care nu au un impact semnificativ asupra vieţii noastre de asemenea. Dar, când trădarea este majoră sau când micile trădări se dezvoltă, relaţia poate fi compromisă.Dacă ai făcut ceva şi i-ai trădat încrederea partenerului, ar mai putea exista o şansă de a salva ce a rămas de salvat din relaţia voastră. În primul rând, trebuie să îţi asumi responsabilitatea pentru acţiunile tale sau pentru cuvintele pe care le-ai spus. Nu cauta scuze şi nu încerca să îţi aperi alegerile, acest lucru va provoca şi mai multe daune. În schimb, conştientizează durerea pe care ai cauzat-o şi fii sincer. Cu toate acestea, pregăteşte-te pentru un refuz.Există unii oameni care vor oferi cu bunăvoinţă o a doua şansă, indiferent de ce s-a întâmplat. Dar, există şi alţii a căror personalitate va duce exact la decizia opusă. Când se confruntă cu trădarea, refuză să fie răniţi din nou. Din acest motiv, ei închid toate porţile şi nu pot fi convinşti niciodată să le deschidă din nou.Puternici şi încăpăţânaţi, există câteva semne loiale precum Taurul şi acestea cer acelaşi lucru în schimb. Din acest motiv, ele nu lasă pe nimeni în viaţa lor, deoarece nu se încred uşor. Cu toate acstea, atunci când îşi deschid inima pentru cineva, ei vor face orice pentru a-l face fericit. Aşadar, trădarea este foarte dăunătoare pentru ele, deoarece le va bloca complet. În timp, ele vor învăţa să se ierte pentru că te-au lăsat să faci parte din viaţa lor, dar asta nu înseamnă că te vor ierta şi pe tine.În timp ce alţii pot refuza pur şi simplu să îţi permită să revii în viaţa lor, pentru Scorpion nu va fi atât de simplu. El are nevoie de răzbunare şi nu va fi deloc plăcut. Aceşti indivizi extrem de pasionali iubesc cu toată inima lor, dar nu pot fi păcăliţi pentru că posedă un temperament incredibil. Dacă ai trădat un Scorpion, cek mai bine ar fi să păstrezi distanţa şi să îţi păzeşti spatele.Nu îi vei vedea cum vin, dar cu siguranţă vei ştii când îţi va da lovitura fatală.Cei născuţi sub semnul Capricornului nu sunt renumiţi pentru sentimentalism, ci pentru logică şi decizii bine gândite. Din acest motiv, trădarea este foarte dificilă pentru ei, deoarece vor crede că ar fi trebuit să o prevadă. Ei vor încerca să-şi ascundă durerea şi dezamăgirea, dornici să şteargă rapid această greşeală din viaţa lor. În interior, ei sunt oameni extrem de sensibili.Foarte hotărât, Vărsătorul e rece şi distant, părând că îşi poate trăi viaţa fără a avea nevoie de nimeni. El se mândreşte cu puterea lui şi astfel este greu să accepte că cineva îl poate răni. Refuzând să recunoască că e la pământ sau să le dea celoralaţi satisfacţia de a-l vedea suferind, el pune rapid bariere. Nu are nevoie de nimeni şi are un motiv destul de serios pentru a nu îţi mai permite să te întorci vreodată în viaţa lui.