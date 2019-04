Cum obții o piele sănătoasă, fără riduri, cu lapte

Nu ai nevoie de tratamentele foarte scumpe de la spa dacă ai la îndemână lapte. Este un ingredient esențial pentru un ten neted, care radiază de sănătate. Uită de bolul de cereale cu lapte și începe noul ritual de înfrumusețare.

Nu te gândi la lapte doar ca ingredient util pentru mese consistente, cu un plus de proteine, ci include-l în ritualul de îngrijire a pielii pentru obține beneficii suplimentare. Nu vei avea parte de efecte secundare sau reacții alergice, iar pielea ta va arăta din ce în ce mai bine în fiecare zi.



Reguli importante pe care trebuie să le respecți



Dacă vrei să obții o piele catifelată utilizând laptele trebuie să aplici următoarele reguli:



1. Nu te limita numai la laptele de vacă

Este primul produs spre care se îndreaptă majoritatea persoanelor, dar există foarte multe alternative. Laptele integral de vacă este util pentru piele, dar și cel de capră are efecte deosebite. În plus, laptele de capră are un pH mai apropiat de cel al pielii, astfel încât poți fi sigură că va fi tolerat chiar și de pielea cea mai sensibilă. Laptele de migdale, de soia și cel de orez au, de asemenea, proprietăți benefice pentru piele.



2. Nu uita de laptele praf

Când alegi tipul de lapte nu pierde din vedere flexibilitatea pe care ți-o dă laptele praf. Este ușor de depozitat sau de transportat și are un termen de valabilitate mult mai lung. Aproximativ 5 linguri de lapte praf vor funcționa în cadrul oricărui amestec la fel de bine ca și varianta lichidă.



3. Alege întotdeauna varianta integrală

Când îți îngrijești pielea trebuie să uiți de mentalitatea tip dietă. Grăsimile sunt cel mai bun prieten al tău și cu cât produsul pe care îl alegi este mai cremos, cu atât pielea va deveni mai fină.



4. Adaugă ingrediente suplimentare

Ierburile aromatice, petalele, sărurile sau uleiurile esențiale vor face o baie cu lapte mult mai plăcută, așa că merită să lucrezi și la partea de aromaterapie. În acest mod remediul pentru piele nu va trata numai epiderma, ci îți va răsfăța toate simțurile prin aroma deosebită din jurul tău. Ingredientele suplimentare pot favoriza exfolierea pielii sau vor intensifica starea de relaxare.



Cum folosești laptele pentru piele



Iată cum poți ameliora starea pielii tale cu rețete pe bază de lapte:



1.

Pune dopul la cadă, dă drumul la apa caldă și adaugă aproximativ 11l de lapte. Ai grijă să nu umpli cada până sus pentru ca lichidul să nu depășească marginea când intri în apă. Dacă repeți acest ritual o dată pe săptămână pielea de pe tot corpul va deveni catifelată, albă și va luci de sănătate. Ai grijă să te clătești cu un duș rapid la final pentru a înlătura reziduurile rămase de la lapte.



2. Prepară o mască purificatoare

Amestecă 2 linguri de lapte cu 2 linguri de miere, ½ linguriță de suc de lămâie și ½ linguriță de bicarbonat de sodiu. Adaugă și conținutul unei capsule de vitamina E pentru a hrăni pielea în profunzime. Aplică masca pe față, lasă să acționeze 15-20 de minute, apoi clătește-te cu apă călduță. Vei vedea că ridurile și eventualele leziuni acneice sunt mult mai reduse, iar tenul are un aspect foarte odihnit.



3.

Laptele este foarte util și pentru eliminarea stratului de celule moarte de la suprafața pielii. Amestecă o cană de lapte cu 3 linguri de fulgi de ovăz și aplică pe piele, masând delicat. Poți prepara amestecul și cu o seară înainte din lapte praf și îl poți păstra la frigider. De asemenea, poți lăsa la înmuiat 15 migdale în lapte peste noapte, iar a doua zi vei obține o pastă foarte utilă pentru exfoliere.



4. Tamponează zonele mai închise de piele

După cum sucul de lămâie deschide pielea la culoare, și acidul lactic din lapte funcționează în mod similar pentru a uniformiza nuanța pielii și a elimina petele pigmentare. Tamponează zonele afectate cu lapte, lasă să acționeze peste noapte și clătește-te a doua zi.