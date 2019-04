4 moduri în care să folosești avocado pentru piele și păr

Avocado a devenit unul dintre cele mai iubite alimente, dar și un ingredient de bază în tratamentele de înfrumusețare.

Include-l în scrub-urile pentru ten

Hidratează părul uscat

Iluminează tenul

Hrănește pielea din interior

Acest fruct bogat în acizi grași omega-3 oferă numerose beneficii pentru sănătate și frumusețe, de aceea nu ar trebui să-l ingori.Pentru că are o consistență cremoasă atunci când este bine copt, avocado este numit și "unt vegetal". Tocmai această compoziție uleioasă îl transformă în ingredientul perfect pentru hidratarea pielii și a părului, atât din interior, când îl incluzi în alimentație, cât și din exterior, când îl folosești sub formă de măști și tratamente.Iată patru moduri în care să folosești avocado pentru îngrijirea pielii și părului:Exfolierea este unul dintre principalele trucuri pe care dermatologii și esteticienii le recomandă pentru o piele strălucitoare. Atunci când îndepărtezi celulele moarte de piele, eliberezi pielea tânără și proaspătă de sub ele, ceea ce permite o mai bună hidratare a pielii. Unele scrub-uri sunt mai intense decât altele, iar dacă incluzi și avocado în rețetele tale exfoliante, îți vei putea curăța și hrăni pielea în același timp.Amestecă o lingură cu piure de avocado cu o linguriță de zaț de cafea și masează pielea curată cu scrub-ul obținut, folosind mișcări circulare. Clătește-te apoi cu apă călduță și aplică o cremă hidratantă.Sunt o mulțime de lucruri care îți pot usca părul: de la vopseaua de păr, uscarea cu foehnul, expunerea la soare și până la apa cu clor sau apa sărată. În afara produselor din comerț pentru îngrijirea părului care conțin ulei de avocado, poți folosi și pulpa de avocado în stare proapătă pe care să o incluzi în măștile hidratante pentru păr.Amestecă un gălbenuș de ou cu pulpa pisată a unui fruct de avocado și aplică masca pe părul uscat. Las-o să acționeze cel puțin jumătate de oră, apoi spală-te pe cap folosind șamponul tău obișnuit.Dacă ai vârfurile deteriorate, uleiul de avocado este o soluție eficientă, care redă strălucirea și elasticitatea părului. Găsești ulei de avocado în magazinele cu produse naturiste sau în farmacii.Nu este nevoie să apelezi la rețete complicate de măști sau tratamente făcute în casă. Fructul de avocado este suficient pentru a obține o mască cu efect iluminator pentru ten. "", declară pentru redonline.co.uk medicul dermatolog Whitney Bowe. "", adaugă specialistul.Pisează o jumătate de avocado bine copt și aplică pasta obținută pe ten, într-un strat uniform. Las-o să acționeze timp de 15 minute apoi clătește-te cu apă călduță.Pielea ta va fi mai hidratată, va avea un aspect proaspăt și o strălucire naturală.



"Avocado conține vitaminele A, C, E și K și este bogat în antioxidanți care protejează pielea de factorii nocivi de mediu", spune medicul nutriționist Kimberly Snyder. "Grăsimile sale mononesaturate îi oferă pielii un aspect frumos și întinerit, hidratând-o din interior". Dar specialistul avertizează că deși este deosebit de sănătos, avocado nu ar trebui consumat în cantități mari. "Chiar dacă avocado conține grăsimi sănătoase, trebuie să-ți amintești că toate grăsimile trebuie consumate cu moderație. O jumătate de avocado mare pe zi sau un avocado mic este suficient", adaugă nutriționistul.