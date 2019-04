Trucul simplu de machiaj care îți va face ochii mai luminoși

Dacă te confrunți cu cearcăne și piele uscată în jurul ochilor, în mod sigur ai încercat o mulțime de creme și produse intens hidratante, dar fără să obții rezultatele dorite.

Cum să procedezi

Ce tip de balsam să folosești?

Efectul de umbre întunecate sub ochi, pielea subțire și uscată, dar și ridurile fine sunt accentuate de produsele de machiaj precum fond de ten, anticearcăn sau fard.În ciuda faptului că există o mulțime de corectoare anticearcăn disponibile și numeroase tipuri de creme hidratante, pentru persoanele care se confruntă cu cearcăne și piele uscată, aceste opțiuni nu sunt uneori suficiente.Dar există și vești bune. Un truc foarte simplu dezvăluit de makeup artiști te va ajuta să le oferi ochilor tăi o strălucire sănătoasă. Pielea închisă la culoare, uscatpă și lipsită de strălucire își va recăpăta aspectul natural și tânăr.Care este trucul magic? Folosirea unei creme de tip balsam pentru a hrăni și hidrata pielea de sub ochi.Aplică fondul de ten și/sau corectorul tău obișnuit, apoi folosește puțin balsam pe care să-l aplici sub mijlocul fiecărui ochi. Zona de aplicare ar trebui să fie sub ochi, în linie cu pupilele, atunci când privești înainte.", declară pentru redonline.co.uk makeup artistul Annabel Meggeson.Acest truc este foarte eficient și în cazul persoanelor care au ochii adânciți în orbite, este de părere specialista. Dacă adaugi un plus de hidratare și strălucire cu ajutorul unui balsam hidratant, lumina reflectată de piele va crea iluzia unei priviri întinerite.Poți aplica o cremă hidratantă de tip balsam ce poate fi folosită pentru a trata buzele, ce poate fi aplicată pe față și pielea uscată în general.Și un balsam de buze fără culoare sau particule strălucitoare este o opțiune bună. Evită cremele care conțin parfum intens sau balsamurile de buze pentru volum care pot conține substanțe iritante precum mentol sau extract de piper.