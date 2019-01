Mărturia fostei confidente a Prințesei Diana: Meghan Markle l-a schimbat pe Harry și îl amăgește

Lady Colin Campbell a declarat că Meghan l-a schimbat mult pe Harry și a dezvăluit motivul pentru care relația lui cu William s-a răcit.

Influența puternică pe care Meghan Markle o are asupra Prințului Harry devine din ce în ce mai evidentă și o nouă mărturie vorbește despre impactul pe care fosta actriță americană îl are asupra personalității soțului ei, dar și asupra relației acestuia cu fratele său mai mare.



Într-un interviu acordat în cadrul documentarului "Kate V Meghan: Princesses At War" / "Kate versus Meghan: Prințesele în război", difuzat de postul britanic de televiziune Channel 5, Lady Colin Campbell a declarat că Ducesa de Sussex l-a schimbat considerabil pe Harry și că îl amăgește "total".



Scriitoare și realizatoare de televiziune și radio, fostă prietenă și confidentă a Prințesei Diana, Lady Colin, în vârstă de 69 de ani, a scris trei cărți despre familia regală și încă are legături în sânul familiei regale, așa că reprezintă o sursă credibilă. Documentarul difuzat duminică seară arată că în timp ce Prințul Harry este mai fericit ca oricând cu Meghan, relația lui cu Prințul William s-a deteriorat considerabil, scrie Daily Mail.



"Tot ce aud este că Harry e ispitit într-una de Meghan și captivat complet de ea și s-a schimbat complet", a spus Lady Campbell. Comentând renunțarea la alcool a prințului, de dragul soției sale, Lady Campbell a spus: "Oamenii fac schimbări când se căsătoresc."



Dar în timp ce relația cu soția lui însărcinată a ajuns pe culmile fericirii, legătura lui Harry cu fratele său mai mare s-a înrăutățit. Scriitoarea Katie Nicholl, specializată în casa regală britanică, susține că Harry s-a supărat când William l-a luat la întrebări despre relația cu Meghan, spunându-i deschis că s-a grăbit și că lucrurile au evoluat prea repede.

După acest incident petrecut se pare după anunțul logodnei, la finele anului 2017, relația dintre cei doi frați nu mai este la fel., a explicat Katie Nicholl., a adăugat ea.Carole Malone, o altă specialistă în casa regală a Marii Britanii, este de părere că ducesa Kate a văzut o amenințare în intrarea în familie a unei vedete de la Hollywood:Descriindu-le pe cele două ducese ca pe niște personaje din medii opuse, Carole a spus că ducesa Katherine era "fata minunată pe care toți doreau s-o fotografieze de când era cu prințul William", adăugând că "ar putea fi un pic împinsă la o parte de când această vedetă atractivă de la Hollywood a ajuns pe scenă".