Jennifer Garner, cel mai frumos om din lume în 2019: 15 imagini care arată ce a pierdut Ben Affleck

Actrița americană în vârstă de 47 de ani a primit anul acesta titlul de cel mai frumos om din lume din partea revistei People.

Actriţă, femeie de afaceri şi activistă pentru drepturile copiilor, Jennifer Garner a fost desemnată de People cel mai frumos om din lume pentru modul de viaţă echilibrat, în care îmbină cariera, activităţile caritabile şi creşterea celor trei copii, relatează Daily Mail People publică în fiecare an lista celor mai frumoşi oameni din lume. În 2018, titlul de cel mai frumos om din lume i-a fost atribuit cântăreței Pink, iar în 2017 actriţei Julia Roberts. Numărul People dedicat frumuseţii va fi lansat pe 6 mai.Jennifer Garner este cofondatoare a companiei de produse alimentare organice pentru bebeluşi Once Upon a Farm şi este ambasadoare al grupului care militează pentru drepturile copiilor Save the Children. Garner a declarat pentru People că în copilăria pe care a petrecut-o în Virginia de Vest nu se considera "o fetiţă drăguţă". Ea a mărturisit că de cele mai multe ori poartă haine comode, făcând excepţie atunci când se află pe covorul roşu, şi că cei trei copii ai ei preferă ca ea să arate "ca o mamă".Jennifer Garner a devenit cunoscută graţie rolului interpretat în serialul de televiziune "Alias" şi a interpretat în ultimii ani roluri principale în câteva producţii importante, precum "Dallas Buyers Club", "Fantomele fostelor iubite/ Ghosts of Girlfriends Past" şi "Alexander şi cea mai oribilă zi/ Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day".Jennifer Garner a fost căsătorită cu actorul Scott Foley, din 2000 până în 2003.Garner şi actorul Ben Affleck s-au cunoscut în 2001, în timpul filmărilor pentru "Pearl Harbor", dar s-au îndrăgostit în 2003, în timpul filmărilor de la "Daredevil", un lungmetraj în care au interpretat rolurile principale.Au decis să formeze un cuplu în 2005 şi s-au logodit în aprilie 2005. S-au căsătorit după alte două luni, în iunie, în cadrul unei ceremonii private, pe Insulele Turks şi Caicos, în timp ce Jennifer era însărcinată cu prima lor fiică, Violet. După alţi doi copii, Seraphina, în vârstă de nouă ani ani, şi Samuel, în vârstă de şase ani, s-au despărţit, în 2015, iar divorţul lor a fost pronunţat în 2018.Foto: Hepta