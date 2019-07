Fetele pe care Prințesa Diana nu le-a avut niciodată: Ce ar fi gândit Lady Di despre Kate Middleton și Meghan Markle

Prințesa Diana nu a avut o fiică, deși și-a dorit mult. Cei care au cunoscut-o îndeaproape dezvăluie ce ar fi crezut ea despre Kate și Meghan.

Ți-ai imaginat vreodată cum ar fi arătat Prințesa Diana la nunțile fiilor ei? Cum ar fi fost ca bunică? Care ar fi fost acum relația ei cu Prințul Harry și cu Regina? O sumedenie de întrebări au rămas fără răspuns după plecarea dintre noi a celei mai iubite prințese din epoca modernă. N-are rost să-ți spui că ar fi fost o lume mai bună, pentru că asta ar fi o minciună frumoasă, dar n-ai da greș dacă ai vedea-o pe Diana o mamă grozavă, o bunică minunată pentru nepoții ei și puternic model de inspirație pentru nurorile sale.



Asta au făcut și cei de la Daily Mail, care i-au chestionat pe apropiații Dianei, în încercarea de a afla ce ar fi gândit prințesa despre Meghan și Kate. Lady Di și-a dorit mult o fiică, iar cei care au cunoscut-o îndeaproape sunt de părere că le-ar fi considerat fetele pe care nu le-a avut niciodată. Ar fi fost un mentor extraordinar pentru soțiile fiilor ei, dar le-ar fi fost cea mai bună prietenă, îndrumându-le astfel încât ele să o simtă mereu aproape de ele, spun aceștia. Există, însă, și păreri mai nuanțate, în special în privința unei relații între soacra Diana și nora Meghan.



Iată cum cred apropiații Dianei că ar fi gândit Lady Di despre Kate Middleton și Meghan Markle și ce ar fi făcut în unele momente-cheie din viața acestora:

Dickie Arbiter, fost secretar de presă al Prințului Charles și al Dianei



"Diana ar fi fost o soacră minunată. Cred că Kate și Diana s-ar fi înțeles foarte bine. Kate ar fi găsit un suflet-pereche în Diana. William le-ar fi ghidat bine - ei au fost norocoși pentru că au avut o relație de opt ani înainte de a se căsători, dar Diana ar fi îndrumat-o pe Kate despre orice ar fi vrut să știe."



"Kate ar fi considerat-o pe Diana de mare ajutor și o soacră bună. Da, fiecare mamă e un pic geloasă când fiul ei găsește o altă femeie și nicio mamă nu poate spune cu mâna pe inimă că nu-i îngrijorată. Așa sunt. Pentru fiecare mamă, nicio femeie nu-i destul de bună pentru fiul ei. Kate este însă foarte bună. S-a dezvoltat în acest rol. Vorbește bine, nu-i proastă, e o femeie educată. Diana n-ar fi fost arogantă cu ea, ar fi ajutat-o cu orice chiar și dacă n-o ruga Kate."



"Diana s-ar fi înțeles bine și cu Meghan. Știa modul în care funcționa showbiz-ul și Meghan a venit din acea lume. Este foarte dificil să ascunzi peste noapte la 15 ani în care ai fost în showbiz. E nevoie de timp și Diana ar fi fost un ghid excelent pentru ea."



"Meghan are un trecut și o familie disfuncțională.

Ken Wharfe, fost bodyguard

A fost căsătorită înainte și a lucrat într-un sector care e cam nestatornic, așa că Diana ar fi luat-o ușor și i-ar fi spus să nu ia în serios orice știre, ea a fost în centrul atenției presei toată viața sa. Nu cred că Diana s-ar fi băgat în problemele pe care Meghan le are cu tatăl ei. Ar fi privit asta ca pe ceva între un tată și fiica lui.""Regina conduce Commonwealth-ul, care are o populație largă de africani și asiatici, așa că nu cred că rădăcinile lui Meghan ar fi făcut vreo diferență. Cred că Diana ar fi stat cât de mult ar fi putut prin preajmă ca s-o ajute pe Meghan, nu atât ca să combată presa negativă, ci doar ca să fie o bună ascultătoare. Cred că pentru o femeie e mai ușor să vorbească cu altă femeie. Meghan vorbește probabil cu mama ei, dar Diana ar fi fost figura aceea prietenoasă de pe partea aceasta a Atlanticului.""Probabil că petrecerea de dinaintea nașterii probabil n-a fost lucrul cel mai bun de făcut, așa că Diana ar fi vorbit cu ea despre asta. Când Meghan a plecat la New York pentru asta, ar fi fost mai bine să ia o cursă Brittish Airways ca un pasager normal, în locul unui avion privat.Nu dă bine să fii mai cu moț.""Diana ar fi sfătuit-o pe Meghan asupra problemelor umanitare din Regatul Unit și ce direcție să urmeze. Ar fi fost foarte bună la asta, să o sfătuiască pe Meghan asupra proiectelor caritabile. Sunt multe probleme în Marea Britanie și înainte de a începe să salvezi lumea, trebuie să te gândești la Marea Britanie."



"Dianei i-ar fi plăcut că fiul ei s-a căsătorit cu o femeie americană divorțată, o femeie de vârstă medie. Pot s-o văd pe Diana ridicând două degete și spunând: <<Asta e fantastic, acesta e viitorul acestei familii, aceasta este calea>>. Meghan e o actriță experimentată cu un trecut pe scenă, care îi dă un mare avantaj în relația cu publicul. Îmi amintesc primul ei eveniment public cu Harry, în Nottingham cred că a fost, și mai târziu au zis la un post de radio că s-a descurcat foarte bine cu presa și a vorbit cu oamenii cu sinceritate în voce. "



"Dianei i-ar fi plăcut asta. Nu văd de ce ar fi fost geloasă. Dianei i-a luat ceva timp ca să ajungă la acest nivel, dar totul a fost rezultatul unei munci grele."