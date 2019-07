Mireasa și fluturele, o poveste emoționantă din care ai ceva de învățat: Destinul nu-i o coincidență!

Familia mirelui a eliberat zeci de fluturi, în memoria surorii acestuia. Și atunci unele dintre creaturile superbe și fragile s-au așezat pe gâtul miresei și pe mâna tatălui tânărului. Semnificația acestei întâmplări te va emoționa.

Dacă crezi că nimic nu-i întâmplător, că există o lume dincolo de a noastră și că primim mesaje ale căror semnificații ascunse nu le deslușim întotdeauna, atunci această poveste adevărată îți va confirma tot ce simți. Iar dacă nu ești genul care să ia în serios asemenea lucruri și crezi că destinul este suma faptelor pe care le săvărșim fiecare dintre noi zi de zi, an de an, și că stă la îndemâna noastră să ne alegem soarta, atunci n-ai nimic de pierdut - este o poveste frumoasă, o întâmplare care îți va face ziua mai bună și te va ajuta să înțelegi că poți găsi un semn bun la orice pas, în orice lucru mărunt.Max Van Gorder s-a căsătorit pe 21 iunie cu Lydia, la Fox Hill Farm, Honesdale, Pennsylvania, iar familia lui a ținut să-i aducă un omagiu surorii sale. Vanessa ar fi împlinit 29 de ani acum. Tânăra a murit cu câțiva ani în urmă, într-un accident, în timpul unei vacanțe de Crăciun, iar părinții și fratele ei au decis să elibereze mai mulți fluturi portocalii pentru a-i simți astfel prezența.Există o credință potrivit căreia cei dragi pe care i-am pierdut ne vizitează uneori sub forma unor fluturi. Pentru familia care organiza cununia, aceste creaturi superbe și fragile simbolizau viața și, totodată, învierea, relatează Bored Panda Fotografa Jessica Manns , din Pennsylvania, a fost impresionată atunci când a făcut imaginile pe care le-a publicat pe Facebook , a scris ea.După ce au fost eliberați, fluturii colorați nu au zburat imediat peste capetele invitaților. Iar unul s-a așezat pe mâna tatălui lui Max., a povestit pe Facebook Jessica Manns., a adăugat autoarea imaginilor.Mireasa a scris și ea câteva cuvinte despre ceea ce a trăit în cea mai importantă zi din viața ei:Ceea ce s-a întâmplat atunci i-a uimit pe toți cei de față, dar i-a impresionat și pe cei 99.000 de oameni care au văzut fotografiile pe pagina Jessicăi.Tu ce simți? A fost o simplă coincidență că fluturii nu și-au luat zborul sau această întâmplare confirmă că Vanessa a fost alături de cei dragi?