Alanis Morissette, însărcinată la 45 de ani: Povestea unei femei care și-a dorit cu orice preț să fie mamă

Vedeta care așteaptă acum al treilea copil a povestit că a pierdut mai multe sarcini până când a devenit mamă și nu-și imagina că va avea o familie atât de mare.

La 45 de ani, Alanis Morissette este însărcinată cu al treilea ei copil. Un vis la care nu mai îndrăznea să spere în trecut, când a trecut prin mai multe experiențe dificile.



Într-un interviu publicat de revista Self, cântăreața a vorbit despre sarcina sa și a mărturisit că nici nu visa că va avea vreodată o familie atât de numeroasă după durerea provocată de mai multe pierderi de sarcină.



"Între Ever și Onyx (copiii artistei, n.r.) au fost niște starturi false. Întotdeauna mi-am dorit să am trei copii și au fost câteva provocări și câteva sarcini pierdute, așa că m-am gândit că nu voi reuși", a mărturisit ea.



Alanis a detaliat subiectul într-un schimb de e-mailuri cu autoarea interviului, Nicole Cliffe, dezvăluind că a simțit atunci "atât de multă durere și teamă": "Mi-am dorit sarcina și m-am rugat pentru asta, am învățat foarte multe despre corpul meu, despre biochimie, despre imunitate și ginecologie de-a lungul acestui proces. , a explicat ea.



După mai multe tentative eșuate, Alanis a decis să încerce o altă cale pentru a rămâne însărcinată. Ea a urmat o procedură foarte costisitoare de analiză a sângelui, a făcut mai multe teste, intervenții și analize, iar lucrurile au început să se schimbe. Cântăreața a reușit să rămână din nou însărcinată la 44 de ani.



Sarcina la vârste de peste 40 de ani nu mai reprezintă ceva neobișnuit, dar încă prezintă riscuri.

Potrivit site-ului babycenter.com , după 35 de ani crește riscul unor complicații, precum tensiune arterială mărită și diabet. De asemenea, riscul unor probleme genetice ale fătului cresc pe măsură ce vârsta mamei este mai mare.