Cazul scandalos al unei fete de 16 ani: S-a dus la Urgențe cu o unghie ruptă și s-a plâns că trebuie să stea la coadă

O adolescentă de 16 ani din Londra i-a șocat pe telespectatori. Ea a povestit supărată că s-a dus la spital după ce i s-a rupt o unghie și că a fost nevoită să aștepte până când a preluat-o un medic.

Multe minunății poți vedea la televizor, dar asta le întrece pe toate: Aaliyah, o fată în vârstă de 16 ani, din Londra, a povestit supărată într-o emisiune a postului Channel 4 că a trebuit să aștepte ca să fie consultată de un medic de la spitalul St George după ce i s-a rupt o unghie. Fata s-a bătut cu o colegă la școală, iar la un moment dat și-a agățat o unghie falsă. Aceasta i-a rupt parțial unghia naturală aflată dedesubt, pe care doctorii i-au scos-o ulterior.



Telespectatorii emisiunii "24 Hours in A&E" ("24 de ore la Urgențe") n-au fost deloc impresionați de problema fetei, în schimb au făcut-o cu ou și cu oțet pe Twitter, acuzând-o de indolență și de-a dreptul de prostie pentru că a ținut ocupat departamentul de Urgențe care trebuie să intervină în situații critice.



"Am văzut <<24 Hours in A&E>> și cred că bărbatul cu dureri de stomac și fata cu problema la unghie ar fi trebuit dați afară. , a scris cineva.



"Nu-i de mirare că sunt atât de multe cazuri și sunt atât de ocupați, când te duci acolo cu o unghie ruptă", a comentat alt telespectator.



Aaliyah a fost filmată de la sosirea în unitatea de Urgențe, împreună cu mama ei, Mariah, și și-a atras antipatia tuturor pentru că s-a plâns într-una cât a stat acolo.

, a spus ea la un moment dat, în timp ce își ținea cu grijă unghia ruptă, de parcă îi curgea sânge din mână.

În loc s-o pună la punct, mama ei îi ținea isonul: "Unghia ta pare un pic umflată", i-a zis Mariah.