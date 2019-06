Cele mai somnoroase 5 zodii. Te numeri printre ele?

Dormitul este activitatea lor preferată!

Care sunt cele mai somnoroase zodii?

Ştim cu toţii cât de important este somnul pentru sănătatea şi bunăstarea noastră. Pentru unii oameni, dormitul în timpul zilei este obligatoriu, pentru alţii nu reprezintă un lucru chiar atât de important.Conform astrologiei, unele zodii sunt mai somnoroase decât celelalte, iar această activitate face parte din rutina lor zilnică. Reprizele de somn din timpul zilei pot avea efect de întinerire şi oferă un plus de energie pentru restul zilei. Un pui de somn te ajută să gândeşti mai limpede, creşte productivitatea şi creativitatea şi îţi oferă combustibilul de care ai nevoie pentru a face faţă oricăror provocări.Siesta îi merge la inimă acestui nativ. Dacă poate trage un pui de somn în mijlocul zilei, e cel mai fericit. Acest lucru îl face să fie mai productiv şi ajută la îmbunătăţirea abilităţilor de gândire critică, fapt pentru care poate fi un angajat mai bun. Obiectivul Taurului este să includă o repriză de somn la pânz în rutina sa zilnică. Dacă nu este posibil, măcar să o poată face în weekend.Din moment ce Săgetătorul tinde să călătorească foarte mult, el este adeptul ideal pentru reprizele fugitive de somn în timpul zilei. El trebuie să se reseteze din când în când şi are nevoie de somn pentru a reuşi.Un pui de somn îl poate ajuta în ceea ce priveşte tranziţia organismului lui de la un fus orar la altul.Peştii au nevoie de mult somn din cauza laturii lor emoţionale. Ei trag un pui de somn atunci când sunt supăraţi, fericiţi, plictisiţi sau au nevoie doar de inspiraţie. Peştii care au animale de companie adoră să doarmă cu câinele sau pisica lor pentru că acest lucru îi relaxează extrem de mult. Ei sunt mari fani ai somnului de amiază pentru că întotdeauna îi face să se simtă mai bine.Berbecul adoră să tragă un pui de somn după-amiaza atunci când are un eveniment social programat pentru mai târziu.Doar aşa el obţine energia de care are nevoie şi se simte reîmprospătat. După un pui de somn, Berbecul poate sta până târziu şi poate profita la maximum de orice moment al petrecerii respective.Racul obişnuieşte să doarmă în timpul zilei. În cazul în care acest nativ e părinte sau are grijă de o persoană în vârstă sau bolnavă, el va profita de orice moment liber pentru a dormi chiar şi în picioare. El tinde să doarmă destul de târziu seara, fapt pentru care orice pui de somn în timpul zilei contează.