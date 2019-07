Lovitură de Palat: Unde se ascunde soţia şeicului din Dubai după ce a fugit cu copiii şi cu banii

Prințesa Haya, a șasea soţie a şeicului din Dubai, Mohammed bin Rashid al-Maktoum, a fugit din Emiratele Arabe Unite împreună cu copiii lor şi cu 35 de milioane de euro.

Dacă ai crezut că viața într-o familie regală foarte bogată este minunată și că nu-ți poți dori ceva mai mult pe lumea asta, să știi că te înșeli: libertatea este neprețuită și adesea e plătită foarte scump. Iar Prințesa Haya Bint Al Hussein știe foarte bine asta. Povestea ei îți va arăta că nu există fericire fără încredere și libertate și că oricare ar fi prețul bogăției, nu merită să-l plătești dacă te va închide într-o colivie, fie ea și din aur.



Ca într-un scenariu de telenovelă, soția șeicului din Dubai a fugit din Emiratele Arabe Unite și s-ar fi refugiat la Londra. Alte surse susțin, însă, că Haya Bint Al Hussein s-ar afla în Germania, unde ar fi solicitat azil politic şi ar fi depus deja actele pentru divorţ. Conform unor informații neconfirmate difuzate de presa arabă, un diplomat german ar fi ajutat-o pe Haya să fugă din Dubai. Două surse apropiate de familia regală din Emirate au confirmat că prințesa a părăsit țara și că a cerut divorțul.



Prinţesa Haya, care este sora Regelui Iordaniei, a fugit în secret cu fiul ei, Zayed în vârstă de 7 ani şi fiica sa, Al Jalila, în vârstă de 11 ani și le-ar fi spus prietenilor că a ales Germania pentru că nu are încredere în autorităţile britanice, date fiind legăturile strânse dintre Regatul Unit și Emirate. De altfel, cotidianul britanic The Guardian scrie că guvernul britanic ar fi făcut un lobby intensiv pentru ca prințesa Haya să se întoarcă în Emiratele Arabe.



Pe de altă parte, prințesa are o relație strânsă cu familia regală britanică și deține o reședință în valoare de 85 de milioane de lire sterline în apropiere de Palatul Kensington, reședința Prințului William și a Ducesei Kate.

Potrivit ziarului citat, ea nu a fost văzută în această vară la cursele de cai de la Royal Ascot, deși este pasionată de sporturile ecvestre. Prințesa în vârstă de 45 de ani venea aici cu soțul ei. Cei doi dețineau cai care participau la cursele organizate de clubul Ducelui de Edinburgh. Șeicul a fost fotografiat împreună cu apropiații lui la cursele de la ediția din acest an, dar soția lui nu și-a făcut apariția.Primele informații despre fuga prințesei Haya în Germania au apărut pe site-ul Eurabia.com, apoi subiectul a fost făcut public și de site-ul Emirates Leaks. Site-ul american The Daily Beast a anunțat, în schimb, că Haya s-ar ascunde la Londra.Fuga prințesei ar fi declanșat, se pare, o criză diplomatică între Germania şi Emiratele Arabe, țară în care Mohammed bin Rashid Maktoum este vicepreşedinte şi prim-ministru, precum şi conducătorul metropolei Dubai.Șeicul ar fi cerut Berlinului să o înapoieze pe Haya şi pe copiii acestora, însă autoritățile au germane au refuzat, ea fiind sub protecţia forţelor de ordine.Prințesa Haya și Mohammed bin Rashid al-Maktoum s-au căsătorit în 2004. Şeicul în vârstă de 69 de ani şi-a acuzat soţia de infidelitate într-o postare de pe Instagram.