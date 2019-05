Celine Dion, exemplul unei femei puternice: „Viața mea a început după 50 de ani“

Vedeta a mărturisit într-un interviu că s-a împăcat cu moartea soțului ei, ajungând să se simtă mai fericită și mai puternică după ce a trecut de 50 de ani.

După experiența tragică a pierderii soțului, răpus de cancer, Celine Dion a găsit forța de a privi înainte și de a se bucura de frumusețea vieții. Într-un interviu publicat de revista Elle, cântăreața canadiană explică cum s-a redescoperit pe sine după ce a trecut de borna celor 50 de ani. Vedeta a pozat în câteva ținute Valentino Haute Couture și a vorbit despre noua etapă din viața sa.



Celine Dion este imaginea brandului de produse cosmetice L’Oréal Paris și spune că sloganul acestuia, "Pentru că merit", chiar i se potrivește. "Este foarte important să le spui celorlalte femei că și ele merită, că sunt puternice. Nu poți să te limitezi doar la tine", a explicat ea. "Viața mea a început după 50 de ani; mă simt fericită, mă simt frumoasă. Înseamnă că am făcut ceea ce trebuie dacă mi se întâmplă așa ceva", a mai spus artista.



Considerată o emblemă a stilului, Celine Dion nu este pregătită să preia acest statut: "Îmi place mult moda, clar. Pentru mine, moda este o artă. Este un mod de a mă exprima. Când pun ceva pe mine, mă joc. Nu mă iau prea în serios. E ca și cum aș juca un rol. Dar să fiu considerată o emblemă de stil? Nu știu, doar iau fiecare zi așa cum e, încerc să dau tot ce am mai bun și să mă simt așa cum vreau. Ăsta e cel mai important lucru."



Cu peste trei milioane de admiratori pe Instagram, cântăreața canadiană recunoaște că obișnuiește să intre des pe rețelele de socializare, dar prezicează că nu este foarte interesată de comentarii. "Parcă aș avea un an! Nu pot să zic că nu-mi pasă de ceea ce cred oamenii despre mine, dar am ajuns într-un punct din viață în care iau singură deciziile. Acum mă descopăr din ce în ce mai mult. Sunt o femeie care își asumă destinul, plină de energie și care iubește viața. Niciodată nu-i prea târziu să începi. La 51 de ani am senzația că sunt la apogeu!", a declarat ea în interviul citat.



Celine Dion își va încheia pe 8 iunie rezidența în Las Vegas, la 16 ani de la primul recital pe care l-a susținut la Colosseum at Caesars Palace. Ea a spus că încheierea acestui ciclu este "puțin supărător" pentru că este un sfârșit.

, a spus ea pentru Elle.Artista nu are în prezent un plan pentru a se muta., a menționat ea.Cântăreața canadiană va pleca în turneu în această vară. Intitulat "Courage World Tour", circuitul va debuta pe 18 septembrie în Quebec City, Canada, și va include concerte în 50 de orașe din America de Nord. Celine Dion va cânta și în Europa, pe 5 iulie fiind programat concertul de la Londra, relatează Daily Mail În aprilie, Celine Dion a vorbit în emisiunea "Good Morning America" despre comentariile din mediul online pe care le-a provocat aspectul ei fizic, destul de schimbat în ultimul timp., a spus ea.Artista a pus pierderea rapidă a kilogramelor pe seama faptului că dansează de patru ori pe săptămână cu dansatorul spaniol Pepe Muñoz., a explicat ea.În interviul acordat, Celine a vorbit și despre pierderea imensă pe care a suferit-o după moartea soțului ei, René Angélil. Ea a povestit cum a găsit puterea de a suporta durerea și de a merge mai departe, oferindu-le câteva sfaturi celor care au trăit drama pierderii unui om drag. Dion a spus că a trebuit să-și recâștige încrederea în sine:, i-a îndemnat pe cei care se confruntă cu o astfel de situație., a adăugat ea.