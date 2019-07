Acasă la Chris Hemsworth: Starul din „Thor“ și-a construit o vilă cât un mall, cu o valoare de 20 de milioane de dolari

Dacă vrei să vezi cum arată o casă nou-nouță de 20 de milioane de dolari, iată cea mai tare propunere: vila luxoasă pe care Chris Hemsworth o ridică în Australia e aproape gata, după trei ani de lucrări.

Te-ai putea întreba, pe bună dreptate, ce Dumnezeu construiește un actor de la Hollywood într-o regiune din Australia, dacă a durat trei ani și a ajuns să valoreze 20 de milioane de dolari. Da, răspunsul este - o casă. Dar nu orice casă!



Ceea ce Chris Hemsworth s-a apucat să facă în Broken Head, în regiunea Byron Bay, e mai mult decât o casă, este o super-reședință de lux, un ditamai "căsoiul" conceput, ridicat și decorat exact așa cum a stabilit el și soția lui, Elsa Pataky. Să știi că e o mare diferență între o vilă de lux și mega-reședința lui Chris, la fel de clară ca între un iaht și un vas de croazieră.



Casa pe care starul din "Thor" aproape a terminat-o este o clădire imensă, în care ar putea avea sediul câteva firme. Imaginile aeriene pe care le-a publicat cotidianul britanic Daily Mail redau dimensiunile enorme ale acestei locuințe incredibile. Numai piscina infinity are 50 de metri lungime! În plus, vila este decorată cu palmieri și o terasă care înconjoară acoperișul pe toate laturile.



Chris și Elsa au cumpărat proprietatea în 2014 cu șapte milioane de dolari și au început renovarea la finele lui 2016. Potrivit site-ului 9Honey Homes, imobilul are tavane foarte înalte și numeroase zone de relaxare pe acoperiș. Casa va avea șase dormitoare, o cameră media, sală de fitness, saună, sală de jocuri și un living enorm, iar după încheirea lucrărilor valoarea sa va fi de 20 de milioane de dolari.



Chris Hemsworth (35 de ani) și Elsa Pataky (42 de ani) se vor muta în această proprietate luna viitoare.

Nu le-a fost ușor să ajungă în această etapă mult așteptată: pe lângă costul imens, ei au avut de-a face și cu plângerile vecinilor. Potrivit ziarului The Daily Telegraph, aceștia i-au acuzat că distrug frumusețea zonei construind "o fortăreață" pe care au asemănat-o cu un mall., a declarat în iunie anul trecut Darren Birch, un localnic din Byron Bay, pentru Herald Sun.Piscina cu fundul din granit care în luna februarie era doar o gaură în acoperiș a început să prindă formă, iar lucrările s-au extins și în vecinătatea clădirii, relatează Daily Mail.Casa cât un palat are numeroase încăperi din care copiii actorilor, fiica India Rose (șapte ani) și gemenii Tristan și Sasha (cinci ani) vor putea admira priveliștea oferită de Revervația Broken Head Nature, cu care se învecinează proprietatea.Pe perioada lucrărilor, cuplul a locuit cu chirie în apropriere, supraveghind îndeaproape derularea proiectului.