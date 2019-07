Pasărea care-și hrănește puiul cu un chiștoc de țigară, imaginea revoltătoare care ne dă tuturor o lecție

Probabil aceasta va fi una dintre cele mai distribuite imagini din 2019: e atât de neobișnuită și de revoltătoare, încât ar trebui să stârnească o revoluție în fiecare dintre noi.

Dacă ești genul destul de rar, din păcate, care are grijă să nu arunce oriunde o sticlă goală, mucul de țigară sau orice lucru care nu-i mai folosește, dacă nu suporți să vezi cum alții își bat joc de natură, dacă ai vrea să faci mai mult pentru ca lumea asta să fie un loc mai bun și mai sigur, atunci imaginea asta te va lovi direct în inimă. Este atât de tristă și de dureroasă, încât e greu să accepți că așa ceva se întâmplă din nepăsare și din lipsă de respect pentru semeni și pentru natură. E o imagine dură a neputinței oamenilor de a-și înțelege locul pe Pământ și o radiografie precisă și nemiloasă a momentului dificil în care am ajuns cu toții. Dar e un adevăr și nu-l poți ocoli: cei mai mulți oameni nu realizează că am ajuns pe buza prăpastiei, dar tu nu trebuie să încetezi să lupți și să faci ce crezi că trebuie făcut. Chiar dacă ai rămâne singur împotriva tuturor, merită să faci tot posibilul pentru ca așa ceva să nu se mai întâmple.

Karen Mason a făcut această poză în timp ce se afla într-o vacanță în St Petersburg, Florida: ea a surprins o pasăre-forfecar în timp ce își hrănea puiul cu un muc de țigară, pe o plajă din Florida. Ea a fotografiat și puiul de forfecar, o pasăre ce trăiește în preajma mărilor tropicale și subtropicale, cu chiștocul în cioc. "Dacă fumezi, te rog nu lăsa chiștoacele în urmă", a scris pe Twitter. "Nu știu dacă puiul a înghițit chiștocul. Sper că nu, pentru că l-ar fi putut ucide", a adăugat ea.



"Aceste păsări vin să se cuibărească pe plajele din Florida. Nu există plaje nepopulate în Florida, așa că ele încearcă să coexiste cu noi și cu gunoiul nostru. Aceste păsări zboară razant pe deasupra apei pentru a-și găsi hrana și țin partea inferioară a ciocului în apă. Când prind ceva ele închid pliscul, așa că nu știu ce au găsit. Cred că pasărea asta a găsit chiștocul pe un banc de nisip de lângă plajă și nu știa ce este", a povestit autoarea imaginii.