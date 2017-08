Profesoara obeză a slăbit 95 de kilograme şi acum pozează în bikini!

Mallory Buettner, o profesoară din Canada care suferea de obezitate morbidă, şi-a făcut operaţie de micşorare a stomacului şi a slăbit incredibil de mult. Acum are curaj să pozeze în bikini.

Pentru prima oară în viaţa ei, Mallory a purtat bikini. A avut curajul să facă asta după ce a dat jos 95 de kilograme, din care 4,5 erau numai excesul de piele, îndepărtat chirurgical.



Mallory Buettner are 29 de ani şi predă la o şcoală primară din Quinte West, Ontario. Lupta cu obezitatea a înregistrat un succes major acum doi ani, când a suferit o operaţie de micşorare a stomacului. Atunci ajunsese la 180 de kilograme, iar perspectivele ei erau sumbre - viaţa ei era în pericol. Acum, ea cântăreşte 85 de kilograme, iar pe 30 iunie, pentru a-şi finaliza transformarea impresionantă, a suferit o brahioplastie (lifting la braţe) şi o operaţie de îndepărtare a surplusului inestetic de piele de pe abdomen.



Femeia nu mai purtase niciodată bikini, iar când s-a văzut prima oară în oglindă a decis să sărbătorească cel mai important succes din viaţa sa, cumpărând cinci perechi şi sutiene cu noua mărime.



Victoria a avut, însă, un preţ important. Pe lângă operaţiile cu complicaţii, ea a fost nevoită să rupă logodna şi să-şi ia adio de la planurile de nuntă, scrie Daily Mail. Bruneta spune că a meritat tot chinul şi a dorit să vorbească cu presa despre experienţa sa pentru a le încuraja şi pe alte femei să ceară ajutor şi să lupte cu obezitatea.



"N-am purtat niciodată în viaţa mea bikini şi mi-era jenă să-mi pun un costum de baie chiar şi în curtea din spatele casei. Acum port tot timpul bikini, în fiecare zi, sunt dependentă de bikini. , a mărturisit ea.



Mallory a avut probleme cu greutatea de când se ştie. La doar 10 ani cântărea deja 90 de kilograme, la 18 ani avea 129, iar la 20 de ani avea 166 de kilograme! "Întotdeauna am fost grasă. Am o soră mai mare şi am mâncat la fel, dar ea are o greutate normală. La şcoală eram cea mai mare din clasă. Aveam doar opt ani când am ţinut prima oară dietă. Mama s-a chinuit mereu să-mi gătească sănătos, dar îmi plăcea să mănânc cipsuri, pizza şi popcorn. La colegiu beam numai ice coffee şi mâncam de la McDonald's", a povestit ea.



Când nimic n-a mai mers, Mallory a ţinut diera recomandată de Doctorul Bernstein: "A fost o dietă extremă, în care mâncam doar 500-800 de calorii pe zi. A fost groaznic, dar am slăbit 36 de kilograme şi eram fericită."



Din păcate, când a mărit nivelul de calorii la 1.500 pe zi, metabolismul ei nu reuşea să ardă surplusul şi s-a îngrăşat din nou, aşa că a început să ia pastile de slăbit. "Acele restricţii sunt foarte dure pentru organism. Când am încercat să am o dietă mai echilibrată am început să am probleme", a mărturisit ea.



"Am început să plâng în cabinetul doctorului şi atunci mi-a recomandat să fac operaţia. La început am detestat ideea. Credeam că nu am nevoie, mi se părea prea uşor", a povestit femeia.