Cele mai bune cinci filme despre Primul Război Mondial. Îți sfâșie inima

Peliculele prezentate surprind impactul covârșitor al Primului Război Mondial, acest cataclism venit asupra umanității, în toate aspectele sale – de la viața soldaților din prima linie a frontului, la consecințele asupra vieții populației civile ocupate de forțele inamice sau obligate să-și părăsească locuințele, la efectele asupra culturii, artei, știintei.

Nimic nou pe frontul de vest/All Quiet on the Western Front (1930), regia: Lewis Milestone



Erich Maria Remarque (pe adevăratul său nume Erich Paul Remark), autor francez de origine germană, s-a impus în 1929 cu cel de-al treilea roman al său, "Im Westen nichts Neues" („Nimic nou pe frontul de vest”), inspirat din realităţile Primului Război Mondial. Imediat, drepturile de autor au fost achiziţionate pentru ecranizare: All Quiet on the Western Front (1930 - Lewis Milestone) - prima capodoperă din genul filmelor de război.



Povestea urmărește un grup de recruți germani în Primul Război Mondial în drumul lor de la idealism la deziluzie. Educaţi de către profesorii lor să se înroleze din patriotism şi din dorinţă de glorie, ei vor afla că războiul este un iad pavat cu ambiguităţi morale.



Personajul principal, Paul (Lew Ayres), împuşcă un soldat francez pentru ca,mai apoi, să încerce cu disperare să-i salveze viaţa. Sfârşitul lui Paul va fi o scenă iconică a cinematografului - va fi împuşcat atunci când mâna lui încearcă să atingă un fluture.



Filmul este o antologie de scene faimoase: Ayres prins într-un crater de obuz împreună cu omul pe care îl omorâse, prima întâlnire între veterani și recruți, infanteriști secerați de mitraliere, lumina lunii care înoată împreună cu fermiere franțuzoaice, discursul pacifist al lui Ayres… Și culminând cu împușcarea mâinii soldatului, imagine emblematică pentru ideea că prima victimă a războiului este inocența.

Publicaţia Telegraph.co.uk l-a pus primul loc în topul filmelor despre război. Câştigător de două Oscaruri în 1930, Nimic nou pe frontul de vest explorează modul în care Primul Război Mondial şi-a pus amprenta asupra tinerilor soldaţi.Cu dialoguri scurte, filmul se concentrează pe jocul actorilor şi pe imagine pentru a descrie ororile războiului. Există mărturii după care, în timpul proiecţiilor filmului din Germania, naziştii au întrerupt proiecţiile strigând sloganuri războinice şi răspândind şobolani în sălile de cinema.