7 cele mai bune filme despre liceu

Școala a început de o săptămână, suficient timp pentru a intra deja în miezul lucrurilor.

Venim în ajutorul celor care încă tânjesc după vacanță cu șapte filme care descriu cel mai bine experiența, scoțând în evidență momentele hazlii, pe cele trăsnite dar și cele sfâșietor-revelatoare ce vin la pachet cu anii de liceu.





Povestea este despre problemele tinerilor, mai precis a adolescențelor aflate în competiție într-o lume sălbatică dar aparent civilizată – care este un liceu, în zilele noastre. Constituirea grupurilor sau găștilor este un fenomen universal răspândit în licee. Puține personaje rămân independente. Unele fete devin fără să-și dea seama sclave ale „reginei”.

Analizând comportamentul fetelor se poate spune că viața social politică într-un liceu este bine structurată. Există lideri care fac o anumită politică și exercită o mare putere. Tina Fey – scenaristă cu un stil efervescent și alert dar mai ales distractiv a fost întotdeauna fascinată de dinamica socială și de fenomen.

Plecând de la dorința de apropiere de această lume, ea a contactat-o pe Rosalind Wiseman – fondatoare a unei organizații non profit care are ca scop stoparea violenței din rândul adolescenților.

Cartea scrisă de Wiseman – Queen Bees and Wannabes: Helping Your Daughter Survive Cliques, Gossip, Boyfriends and Other Realities of Adolescence a impresionat-o pe Fey cu profunzimea cu care a pătruns în interiorul lumii de această vârstă. „Cred că fetele sunt ingenioase în modul în care găsesc căi să se saboteze una pe alta pe canale invizibile dar dureroase”, spune Tina Fey. Scenarista a fost convinsă că această carte poate furniza un material bun pentru un film. A avut dreptate, Fete rele/Mean Girls (2004) devenind un clasic în rândul filmelor relevante despre anii de liceu.





Povestea Păcătoasei a izvorât din ideea scenaristului Bert Royal, care a vrut să combine un roman clasic cu un mediu contemporan.

Tema majoră a scenariului, continuă scenaristul, „se referă la valorile puritane care vin în contrast cu nevoia de a fi tu însuți. Olive (Emma Stone) este o persoană liberală, care crede că oamenii trebuie să fie sinceri cu ei înșiși, dar care crește într-o societate puritană, care îi condamnă pe ceilalți pentru încălcarea normelor. Țelul acestei liceence este să elibereze orășelul de prejudecăți, reușind s-o facă, dar nu în direcția în care voia inițial”.

Ceea ce a i-a șocat pe cei care au citit scenariul a fost limbajul folosit de personaje. „Când locuiam la New York”, a declarat scenaristul la data lansării filmului în cinematografe, „îi auzeam pe puști vorbind între ei în metrou. Aveau obiceiul să dramatizeze totul, deși vorbeau despre fleacuri. Dar când îi asculți cu atenție, și pricepi ce se află îndărătul acestor cuvinte, îți aduci aminte de adolescență și de faptul că atunci ți se părea că, dacă ție ți se întâmplă ceva rău, era ca și când toată lumea se ducea de râpă”.

Morala acestui film cred că este aceea care ar trebui înțeleasă și de o fetiță de 11 ani, și anume că o fată are dreptul de a lua decizii în legătură cu comportamentul ei sexual și de a alege nivelul de intimidate cu care ea se simte confortabil.





Filmul oferă personajeor prilejul să-și poată împărtăși probleme și greutățile care vin odată cu titlul de adolescent.Cinci liceeni din grupuri sociale diferite sunt siliți să își petreacă sâmbăta în detenție, împreună în aceeași sală.

Dacă la început atmosfera tensionată este întreruptă doar de replicile ofensatoare ale lui Bender (Judd Nelson), treptat aceștia încep să fie mai deschiși și să comunice dar mai ales să înţeleagă faptul că „fiecare dintre ei este cel deștept, atletul, ratatul, prințesa, criminalul”...

În ciuda disputelor de la începutul zilei, între ei se leagă relații strânse care ajung să depășească granițele orelor de detenție. Farmecul lui The Breakfast Club stă şi în reuşita de a recrea anii '80 cu o fidelitate cum foarte puține pelicule au reușit să redea.





Oricine are un tată sever, va percuta la acest film despre un grup de liceeni care încearcă primii fiori ai dragostei.

Varianta modernă a temei shakespeariene prezente în Îmblânzirea scorpiei. O tânără frumoasă, dar distantă, Kat, refuză orice băiat care îndrăznește să se apropie de ea. Obișnuitele petreceri ale colegilor, la care sora mai mica Bianca tânjește de mult, sunt pentru Kat plictisitoare.

Conform hotărârii tatălui lor, Bianca nu poate ieși din casă decât dacă este însoțită de Kat. Bianca și câțiva colegi pun la cale planul îmblânzirii ei. Este nevoie de un băiat de care Kat să se îndrăgostească. Dar joaca lor este luată de Kat în serios.





Olivia Newton-John interpretează rolul lui Sandy Olsen, o tânără inocentă care se mută la un liceu nou și descoperă că și aventura ei din vara care tocmai s-a terminat urmează aceeași școală.

Fata se îndrăgostește de-a binelea de rebelul Danny Zuko, interpretat de Travolta. Cei doi aparțin unor găști și stiluri de viață complet diferite, dar pasiunea pentru muzică și dans îi unește.





La sfârşitul anilor ’50, într-o şcoală de elită din New England, un profesor de literatură non-conformist (Robin Williams) îşi învaţă elevii să se abată de la litera cărţii şi să dea frâu liber pasiunilor.

Să trăiești intens, să te deschizi emoțiilor, să transformi rutina cu ajutorul magiei din poezi și astfel orice moment oricât de banal să se transforme în cea mai minunată clipă din toată viața ta de până atunci. Lungmetrajul este regizat de Peter Weir.





O comedie despre lumea agitată a unor adolescente din Beverly Hills. Cher (Alicia Silverstone) are numai 16 ani, dar crede că este deţinătoarea înţelepciunii absolute. Începe să le dea sfaturi până şi adulţilor. Brittany este Tai, nou-venită în liceu, care se integrează în viaţa agitată a adolescentelor tinere şi neliniştite.