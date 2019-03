Alimente bogate în proteine mai sănătoase decât carnea de vită

Proteinele sunt foarte importante pentru alimentația noastră. Sunt prezentate ca fiind piatra de temelie a oricărei alimentații sănătoase, deoarece îi ajută pe oameni să se simtă sătui și să formeze mușchi.

Însă multe persoane pot ajunge să mănânce prea multe proteine în fiecare zi, mai ales proteine animale, care provin de la carnea roșie în special. Se știe deja cât de problematic este consumul excesiv de carne roșie pentru sănătate. Cercetările au descoperit asociații între dietele cu o cantitate mare de carne roșie și prelucrată și numeroase boli cronice, printre care se numără diabetul de tip 2, bolile de inimă și cancerul. Carnea roșie conține cantități mari de grăsimi saturate, iar carnea prelucrată conține adesea substanțe chimice corelate cu cancerul. Însă proteinele din plante fac exact opusul. Iată ce alimente bogate în proteine mai sănătoase decât carnea roșie ai putea încerca și tu!





Ce alimente bogate în proteine sunt mai sănătoase decât carnea de vită?





Înlocuirea cărnii de vită cu plante bogate în proteine, cum ar fi mazărea și nucile, aduce beneficii importante nu doar pentru sănătatea oamenilor, ci și pentru sănătatea planetei. Dacă oamenii din întreaga lume ar face o schimbare și ar trece de la carnea de vită la alte surse de proteine, emisiile globale de gaze cu efect de seră ar scădea cu 25%, iar decesele cauzate de alimentație ar scădea cu 5% în țările bogate. Producția de carne roșie este dificilă pentru mediul înconjurător, deoarece creșterea bovinelor necesită terenuri mari și emite multe gaze cu efect de seră în atmosferă. Iată câteva alternative la carnea roșie, pe care le poți introduce și tu în alimentația ta!





1. Nuci





Dacă transformi nucile într-o sursă principală de proteine, sănătatea ta are de câștigat. Nucile reduc riscul apariției bolilor corelate cu carnea roșie, în timp ce oferă substanțe nutritive importante. Beneficiile variază în funcție de tipurile de nuci, dar aproape fiecare tip de nuci are proteine, grăsimi sănătoase, vitamine și minerale. În plus, nucile sunt și cea mai bună alternativă proteică ce poate reduce emisia de dioxid de carbon, având în vedere că nu apare deloc dioxid de carbon în timpul producției.





2. Fasole





Atunci când incluzi fasolea în alimentația ta, sănătatea are de câștigat, deoarece fasolea are un conținut bogat de fibre, fier, potasiu și aminoacizi, precum și proteine. Statele Unite ar putea atinge până la 74% din obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 dacă americanii ar începe să mănânce fasole în loc de carne de vită. Fasolea poate fi cel mai bun înlocuitor disponibil pentru carnea de vită, cel puțin în ceea ce privește impactul asupra mediului și impactul asupra sănătății. Creșterea animalelor reprezintă aproximativ 15% din toate emisiile de gaze cu efect de seră, însă fasolea consumă mult mai puțină energie.





3. Alge





Spirulina are un profil nutrițional similar cu ouăle. Deși este bogată în sare, pulberea de spirulină poate fi folosită în deserturi, smoothie-uri și batoane. Algele produc puține gaze cu efect de seră și ar putea reduce despăduririle dacă ar fi consumate în locul altor produse. Spirulina sau algele albastre-verzi se află pe listele sănătoase de ani de zile. Dar cei mai mulți oameni nu se gândesc la organismele acvatice ca fiind hrană în cele mai multe situații.





4. Insecte





Insectele sunt practic carne. Dar creșterea insectelor pentru mâncare necesită mult mai puține resurse decât creșterea animalelor tradiționale, fiind emise mai puține gaze cu efect de seră. În plus, insectele se maturizează și se reproduc rapid și necesită mai puțină apă și un spațiu mai mic. Dintre potențialele alternative la carnea roșie, numai grâul și nucile produc mai puțin dioxid de carbon decât insectele. Insectele cu multe proteine, cum ar fi greierii și lăcustele, sunt deja disponibile pe scară largă ca pulbere și ca ingrediente în batoane.