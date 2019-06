8 alimente pe care trebuie să le consumi după 50 de ani

Pe măsură ce înaintezi în vârstă trebuie să fii mai atent la meniul zilnic. Nu înseamnă că nu mai poți mânca nimic aromat, ci vei putea savura în continuare alimente gustoase, cu nutrienții adecvați pentru tine.

Dieta după 50 de ani nu se compune din interdicții, ci mai ales din alegeri benefice, care te vor ajuta să ai multă energie, să previi îmbolnăvirile și să-ți menții funcțiile cognitive. Odată cu trecerea timpului și masa musculară sau densitatea osoasă sunt afectate negativ, așa că este ideal să consumi alimente care te protejează de efectele nedorite.



Iată ce alimente ar trebui să consumi mai des dacă ai împlinit 50 de ani:



1. Sfeclă roșie

Este o legumă esențială pentru meniul tău. „Nu are doar un gust foarte bun, ci stimulează activitatea creierului, protejează inima și previne senzația de oboseală. Sfecla roșie este o sursă importantă de nitrați, care mențin circulația optimă a sângelui spre creier și previn demența. Nitrații sunt utili și pentru a regla nivelul tensiunii arteriale. Sunt trasformați de organism în oxid nitric și previn puseurile de tensiune prin dilatarea vaselor de sânge”, spune dr. Patricia Bannan, nutriționist. Rumenește și tu sfeclă roșie la cuptor pentru a avea o garnitură lângă fripturi sau adaug-o la salatele de fructe.



2. Semințe de floarea soarelui

Cine nu își dorește să aibă pielea netedă și un aspect tânăr cât mai mult timp? „În cadrul studiilor de specialitate s-a constatat că un consum combinat de vitamina E și vitamina C protejează pielea de efectele negative ale razelor ultraviolete. Semințele de floarea soarelui sunt o sursă excelentă de vitamina E și se pot combina foarte simplu cu o salată de spanac crud, care îți furnizează vitamina C, pentru a ameliora rapid aspectul pielii”, spune dr. Natalie Rizzo, nutriționist din New York.



3. Nuci pecan

Nu sunt destinate exclusiv pentru praline sau plăcinte. „Persoanele care au trecut de 50 de ani trebuie să ia măsuri pentru a preveni afecțiunile cardiovasculare. Nucile pecan oferă o combinație unică de grăsimi nesaturate, steroli din plante, fibre și flavonoide care transformă aceste nuci într-un remediu natural pentru protecția inimii. O porție de nuci pecan în fiecare zi previne bolile cardiace”, potrivit dr. Toby Amidor, nutriționist din New York.



4. Fasole uscată

„Odată cu înaintarea în vârstă riscul de boli cronice cum este hiperlipidemia, colesterolul ridicat sau diabetul de tip 2 crește. Un meniu bazat pe surse de fibre provenite din leguminoase cum este fasolea uscată reduce frecvența bolilor care vizează acumularea grăsimilor nocive și furnizează organismului doze utile de calciu, potasiu și fier”, explică dr. Emily Kyle, nutriționist din Rochester.



5. Quinoa

Iată o altă metodă de a crește consumul de proteine fără să mănânci multă carne. „Nu ai cum să greșești când alegi această sursă de proteine vegetale. Quinoa conține proteine complete, asigurând organismului toți cei 9 aminoacizi esențiali. Este mai utilă pentru a substitui carnea decât orezul brun. Folosește-o la supe, ciorbe, tocănițe, sosuri, piureuri și salate”, recomandă dr. Dana Angelo, nutriționist.



6. Roșii

Corpul tău va prelua cel mai rapid licopenul din roșiile gătite, așa că include-le des în rețetele de brioșe, plăcinte, paste, sosuri sau tocănițe. Poate că îți plac deja la salate, supe sau gustări dar știai că sunt esențiale pentru a preveni ridurile? Roșiile conțin licopen, un antioxidant care neutralizează efectele negative ale expunerii la soare.Corpul tău va prelua cel mai rapid licopenul din roșiile gătite, așa că include-le des în rețetele de brioșe, plăcinte, paste, sosuri sau tocănițe.



7. Struguri

„Boabele de strugure conțin 1.600 de componente naturale, printre care polifenoli și antioxidanți, oferind beneficii multiple dacă fac parte din meniul zilnic. Strugurii îți vor proteja vederea, creierul și articulațiile, iar fiecare porție nu are decât 90 de calorii, așa că merită să înlocuiești deserturile cu boabele aromate”, spune dr. Bannan.



8. Prune uscate

Vrei să-ți menții oasele puternice pe măsură ce trece timpul? „Între 5 și 6 prune uscate pe zi previn reducerea densității osoase. Scăderea masei osoase se poate accelera după vârsta de 50 de ani, așa că este ideal să începi să le consumi cât mai des. Nu conțin zahăr adăugat și stimulează digestia pentru că fiecare porție îți furnizează 3g de fibre”, spune dr. Erin Palinski, nutriționist.