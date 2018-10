Alimente interzise pisicilor - Ce să nu-i dai niciodată să mănânce

Având în vedere că sunt mofturoase, uneori credem că pisicile știu mai bine ce este pentru ele atunci când vine vorba de mâncare. Doar pentru că vor evita o bucată de carne stricată, nu înseamnă că vor pleca și de lângă o conservă de ton.

Iar tonul poate fi la fel de periculos pentru alimentația lor. Este posibil să te surprindă câteva dintre aceste alimente interzise pisicilor. Iată despre ce este vorba!





Ce alimente interzise pisicilor ar trebui să eviți?









Pisicile pot fi dependente de ton, indiferent dacă este în conserve pentru oameni sau pentru pisici. Puțin ton din când în când nu le face rău. Dar o dietă regulată cu ton pregătită pentru oameni poate duce la malnutriție, deoarece nu va avea toate substanțele nutritive necesare unei pisici. Iar prea mult ton poate duce la otrăvire cu mercur.





2. Ceapă, usturoi, arpagic





Ceapa în toate formele sale - pudră, crudă, gătită sau deshidratată - poate descompune celulele roșii ale unei pisici, ceea ce duce la anemie. Acest lucru este valabil chiar și pentru pudra de ceapă care se regăsește în unele alimente pentru bebeluși. O doză mică ocazională probabil că nu va face rău. Dar consumul unei cantități mari sau consumul unei cantități mici în mod regulat poate duce la otrăvire. Împreună cu ceapa, usturoiul și arpagicul pot provoca tulburări gastro-intestinale.





3. Lapte și alte produse lactate





Ce ar putea fi în neregulă cu o farfurie de lapte sau o bucățică de brânză pe care i-o oferi pisicii tale? Cele mai multe pisici sunt intolerante la lactoză. Sistemul lor digestiv nu poate procesa lactatele, iar rezultatul poate presupune diaree.





4. Alcool





Berea, lichiorul, vinul, alimentele care conțin alcool nu sunt bune pentru pisica ta. Acest lucru se datorează faptului că alcoolul are același efect asupra ficatului și creierului unei pisici pe care îl are asupra oamenilor. Dar este nevoie de mult mai puțin pentru a provoca daune. Doar două lingurițe de whisky pot induce coma la o pisică de 3 kilograme, iar o linguriță în plus o poate omorî.





5.





Strugurii și stafidele sunt deseori folosiți ca gustări pentru animale. Dar aceasta nu este o idee bună. Deși nu este clar de ce, strugurii și stafidele pot provoca insuficiență renală în cazul pisicilor. Și o cantitate mică poate îmbolnăvi pisicile. Vărsăturile repetate și hiperactivitatea sunt primele semne. Deși unele pisici nu prezintă simptome, este mai bine să nu le dai struguri și să îi ții departe de locurile accesibile pisicii tale.





6. Cofeină





Cofeina în cantități mari poate fi fatală pentru o pisică. Și nu există niciun antidot. Simptomele otrăvirii cu cofeină includ agitația, respirația rapidă, palpitațiile inimii și tremurul muscular. În plus față de ceai și cafea, cofeina poate fi regăsită în cacao, ciocolată și băuturi energizante. Este prezentă și în unele medicamente pentru răceală și în analgezice.





7.





Ciocolata poate fi letală pentru pisici. Deși cele mai multe pisici nu o vor mânca singure, unii stăpâni au impresia că îi oferă o gustare pisicii. Agentul toxic din ciocolată este teobromina. Este în toate tipurile de ciocolată, chiar și în ciocolata albă. Cele mai periculoase tipuri sunt ciocolata neagră și ciocolata de menaj. Consumul de ciocolată poate provoca un ritm cardiac anormal, tremur, convulsii și deces.





8. Grăsimi și oase





Resturile de la masă pot conține grăsimi din carne și oase. Atât grăsimea, cât și oasele pot fi periculoase pentru pisici. Grăsimea gătită și nefiartă poate duce la probleme intestinale, cu vărsături și diaree. Și pisicile se pot sufoca din cauza oaselor. Oasele se pot sparge și pot cauza obstrucția sau tăierea interioară a sistemului digestiv al pisicilor.